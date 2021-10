Ainett Stephens/ La “gatta nera” diventa abile stratega al Grande Fratello Vip?

La presentatrice venezuelana Ainett Stephens è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Gf Vip andata in onda, rivelando, purtroppo, qualcosa di molto drammatico. Invitata da Alfonso Signorini a parlare un pò di sé, Ainett ha raccontato di non avere più notizie della madre e della sorella da molti anni. Alla domanda del presentatore, se ci fosse la possibilità che siano ancora vive, la ragazza ha risposto che stando a ciò che ha potuto sapere, sono state ammazzate. Una notizia sconvolgente che crea il gelo in studio e nella casa.

Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi / 'Finge', le accuse dal web

Ainett ha affermato che gli avvenimenti sono accaduti quando era già arrivata in Italia, infatti sia la mamma che la sorella avrebbero dovuto raggiungerla, ma non è stato così. A quel punto la ragazza, nonostante l’enorme sofferenza si è dovuta prendere cura del resto della sua famiglia. Ora i suoi fratelli sono in Italia con lei.

Sophie Codegoni, "pubblicizza" la sua dieta al GF Vip/ Il web insorge!

Ainett Stephens, il toccante incontro con la sorella al Grande Fratello Vip

Ainett Stephens, grazie alla produzione, ha la possibilità di incontrare una delle sorelle, con la quale rivive le emozioni e il dramma che le ha viste protagoniste, non riuscendo a trattenere le lacrime. Un momento particolare che non lascia indifferente nemmeno il pubblico, visibilmente commosso da quell’incontro. Quando rientra in casa riceve l’appoggio dei compagni, sopratutto di Manila che l’avvolge in un abbraccio per tentare di consolarla. Ainett, è dotata di un carattere molto forte e stando a quanto ammesso anche da lei, riesce sempre ad affrontare con il sorriso qualsiasi difficoltà, che non è tardato ad arrivare anche in questa occasione.

Samy Youssef, la sua storia/ Sul barcone la fuga dall'Egitto "I primi giorni pregavamo poi…"

La “gatta nera” diventa abile stratega al Grande Fratello Vip?

Ainett è sempre presente nella casa, partecipa attivamente a tutte le dinamiche, è sempre pronta ad ascoltare chiunque. Non c’è nessun timore riguardo ad una sua imminente uscita, in quanto tutti i concorrenti apprezzano il suo modo di fare. Si lascia coinvolgere in tutte le iniziative ed è sempre pronta a mettersi in gioco, il pubblico a casa appare diviso, c’è chi la considera una grande stratega, chi invece sostiene il contrario.

Le prossime puntate potranno essere cruciali. Sicuramente è una ragazza che ha sofferto tanto e ciò nonostante ha sempre dimostrato tanta grinta. Da lei ci si aspetta che possa continuare ad affrontare tutto con il sorriso, che continui nel suo percorso all’interno del reality senza incontrare particolari insidie. Non è andata mai in nomination e questo lascia presagire che i suoi compagni la considerano un’amica più che una rivale. Che sia un’abile stratega? Solo il tempo potrà stabilirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA