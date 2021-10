Ainett Stephens/ L’uscita di Samy l’ha messa ko, e le “critiche” a Dayane Mello…

Ainett Stephens negli ultimi tempi si è adagiata sugli allori, dopo l’uscita di Samy ha perso la sua euforia, sta cercando di simpatizzare con gli altri coinquilini ma purtroppo con Davide non riesce ad avere un dialogo. Il suo carattere mite la tiene lontana dalle nomination e riesce quasi sempre a guadagnare l’immunità da parte dei suoi compagni ma non creando dinamiche di gioco rischia di essere messa all’angolo, visto che le altre donne si danno da fare per dar vita a storie da raccontare e approfondire in puntata. In questi giorni Ainett Stephens è comunque al centro di una discussione social, “colpevole” di aver criticato Dayane Mello. Alcuni concorrenti stavano parlando della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ed è stato fatto il nome della modella brasiliana; Clarissa ha affermato: “Dayane litigava perché diceva la verità. Tipo diceva che Zelletta era un comodino. Diceva la verità che magari nessuno diceva”. A quel punto è intervenuta Ainett con una piccola critica: “Però rompeva i cog***ni pure. Dire la verità è un conto, rompere i cog***ni è un’altra cosa”.

Si riferiva veramente a Dayane oppure la risposta era indirizzata a Soleil visto che si trovava nelle vicinanze? La critica di Ainett nei confronti di Dayane non è piaciuta ai fan della brasiliana che hanno “bacchettato” subito la Stephens dopo aver ricordato che l’anno scorso su Instagram aveva sempre difeso la ex gieffina. Tra l’altro in questo momento i fan della Dayane Mello sono già alquanto inviperiti per via di quanto accaduto sta accadendo La Fazenda, reality brasiliano dove la stessa avrebbe subito delle presunte molestie da parte di un concorrente, Nego Do Borel, già squalificato dal programma.

AINETTE STEPHENS: IN ARRIVO UN AEREO DAI FAN?

Dayane non può lasciare il reality perché il contratto prevede il pagamento di una forte penale e su questa faccenda è scoppiato un caso mediatico dove sono intervenuti anche gli avvocati della Mello per tutelarla. Molti utenti trovano “strano” che nella Casa sia stato fatto il nome di Dayane proprio ora che la modella si trova ad affrontare una bufera mediatica, c’è chi dubita che queste storie siano studiate a tavolino per far alzare gli ascolti e introdurre nuove argomentazioni al programma che sta perdendo ascolti di puntata in puntata.

Lo capiremo nei prossimi giorni, in ogni caso, a breve Ainette Stephens potrebbe ricevere in regalo un aereo con una dolce dedica volante, visto che sui suoi profili social è stata aperta una raccolta fondi per sostenere la spesa per la stessa sorpresa.



