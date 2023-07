Pino Insegno: “Ainett Stephens Gatta Nera a Il Mercante in Fiera 2023? No, è un po’ grande”/ Gaffe e replica

Ainett Stephens non ci sarà a ‘Il Mercante in Fiera’: la replica a Pino Insegno

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Ainett Stephens. Solo qualche giorno fa è stato annunciato che a partire da settembre su Rai 2 tornerà Il Mercante In Fiera, il celebre game condotto da Pino Insegno, che per anni è stato nel cuore del grande pubblico. Nelle ultime ore intanto proprio Pino Insegno ha rilasciato una lunga intervista a Davide Maggio, durante la quale ha parlato del ritorno del programma. Il conduttore, commettendo anche una piccola gaffe, ha rivelato che Ainett Stephens non tornerà a coprire il ruolo della Gatta Nera, che la rese popolare nel nostro paese, e in merito ha affermato: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”.

In merito alla notizia, Ainett Stephens ha rotto il silenzio, e sui social ha commentato l’esclusione da Il Mercante In Fiera: “Mi stanno arrivando parecchi commenti e domande a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta, non ne sapevo niente, mi hanno avvisato gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma, le auguro un in bocca al lupo gigantesco. Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo”.

Indubbiamente l’assenza di Ainett Stephens a Il Mercante In Fiera sarà un duro colpo da digerire per i fan storici del programma. Di certo però Pino Insegno e tutta la squadra non deluderanno le aspettative. Il ritorno del Mercante in Fiera a quasi vent’anni dall’ultima edizione è uno dei momenti più attesi della nuova stagione Rai. Come ha affermato Pino Insegno: “La scelta è stata ponderata non troppo lungamente perché Il Mercante in Fiera ebbe già un bellissimo successo. È vero che il tempo è passato ma non cambia l’ideale di quello che vogliamo fare”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper”. Pino Insegno ha rivelato anche i nuovi obiettivi: “Con 500 puntate di Reazione a Catena ho avuto modo di essere sempre quello che sono, di mettere all’interno di una conduzione sì il presentatore ma anche l’attore, il doppiatore, per cui è bene giocare con tutto questo e non fare il piacione”.











