Ainett Stephens sbarca su Only Fans, web in tilt/ “Ma é solo un assaggio!”

Grande Fratello vip 6, Ainett Stephens sbarca su Only Fans: la svolta

Ha appassionato i telespettatori del Grande Fratello vip 6 con il suo magnetismo e le curve giunoniche sfoggiati nella Casa dei vipponi e ora Ainett Stephens torna a stregare i fan. L’ex “gatta nera” de Il mercante in fiera, dopo aver segnato la storia del piccolo schermo approdando al reality condotto da Alfonso Signorini, nell’edizione in cui tra gli altri protagonisti Soleil Sorge é diventata caposcuola del “triangolo”, Ainette Stephens si lascia ispirare dall’arte web del nudo e l’intrattenimento in generale di Only Fans. Ebbene sí, la modella sexy dagli occhi da cerbiatta é approdata nella piattaforma Digital Only con sede nel Regno Unito, dedicata alle immagini osé ma non solo, spinta dall’importante seguito che vanta sui profili social ufficiali. I supporter si dicono in visibilio e l’aspirante webstar curvy non vede l’ora di sfoderare le sue carte per l’entertainment online, in primis quelle di seduzione. Proprio a mezzo social, anche se ormai lontana dalla TV, all’età di 40 anni la bella e magnetica Ainett Stephens continua ad appassionare i fedeli estimatori condividendo online contenuti creativi, come in particolare le immagini che la immortalano in una forma fisica perfetta e invidiabile.

Basti pensare che sul solo profilo Instagram Ainett Stephens conta oltre 400mila follower iscritti. Nel frattempo, inaugura il nuovo profilo Only fans, che si preannuncia chiacchieratissimo, con la pubblicazione dei primi scatti seductive. «Bienvenidos. Qui potremo vedere foto mie esclusive e segrete», riporta l’ex Grande Fratello vip 6 in un messaggio rilasciato lo scorso 15 ottobre, per la tanto attesa

inaugurazione del profilo OF.

Ainett Stephens si iscrive a Only Fans con un abbonamento: il messaggio per i seguaci

Seppur lontana dal piccolo schermo, almeno per il momento, quindi, Ainett Stephens decide di dedicarsi in primis all’intrattenimento social, ispirando così insieme a molti altri coetanei vip e non, diverse generazioni di web creators e aspiranti tali, con una svolta online approdando a OnlyFans. Sulla piattaforma più ambita del momento, l’ex Grande Fratello vip promette scintille, con un abbonamento mensile di 15 dollari di accesso al servizio del portale. La venezuelana ha ad oggi

condiviso le prime 7 foto del suo corpo in semi-nudità, promettendo però, ai più fedeli tra i fans, di spingersi oltre: «Questo è solo un assaggio di quello che vedrete».

