Ainett Stephens twerka al Grande Fratello Vip/ Video: Katia Riccarelli applaude e…

Ainett Stephens, lontana dalla tv da diverso tempo, ha deciso di tornare partecipando al Grande Fratello Vip 2021. Bellissima e in splendida forma, Ainett Stephens è entrata nella casa più famosa d’Italia insieme a Tommaso eletti. Fasciata da una tuta total black e super aderente, l’ex gatta nera ha conquistato tutti. Il giovanissimo Tommaso Eletti ha apprezzato la bellezza di ainett che, entrata nella casa, ha mostrato una delle sue migliori dori.

Ainett, infatti, si è presentata come la regina del twerking. Alfonso Signorini, dopo averle dato il tempo di conoscere tutti i concorrenti, le ha chiesto di sfoggiare le sue abilità. La Stephens, così, ha twerkato lasciando a bocca aperta non solo gli uomini della casa, ma anche le donne, in primis Katia Ricciarelli che ha applaudito non nascondendo lo stupore.

Ainett Stephens twerka al Grande Fratello Vip e Katia Ricciarelli reagisce così

Alfonso Signorini, dopo aver ammirato la bravura di Ainett Stephens, ha esortato le altre concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 a sfidare l’ex gatta nera. Una sfida che nessuno ha accettato mentre Katia Ricciarelli ha ammesso di essere colpita dalla Stephens. Quest’ultima ha invitato Katia a seguirla offrendosi come insegnante, ma per il momento, la Ricciarelli non ha accettato l’invito. Cambierà idea?

Nel frattempo, il video del twerking di Ainett, pubblicato sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip 2021, sta riscuotendo un incredibile successo. La Stephens diventerà la beniamina del pubblico? Lo scopriremo nel corso delle varie settimane.

