Air America/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson e Robert Downey Jr

Air America, film di Rete 4 diretto da Roger Spottiswoode

Air America va in onda oggi, domenica 27 febbraio, su Rete 4 a partire dalle ore 14.30. Si tratta di un film tra azione e commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1990 da Daniel Melnick e diretto da Roger Spottiswoode.

Nel cast del film troviamo Mel Gibson, Robert Downey Jr, Nancy Travis, Ken Jenkins, David Marshall Grant, Lane Smith, Art LaFleur, Ned Eisenberg, Marshal Bell, David Bowe e molti altri ancora. Nella versione italiana troviamo tra i doppiatori gente del calibro di Luca Ward, Massimo Rossi, Claudia Razzi e molti altri ancora.

Air America, la trama del film: la svolta professionale

La storia di Air America è ambientata nel 1969 con protagonista Billy Convington, un esperto pilota di aerei che è stato di recente sollevato dal suo incarico. La sua vita professionale riceve una svolta grazie ad uno sconosciuto che gli propone una posizione come pilota per una compagnia aerea situata nel Laos e denominata Air America. Raggiunta la destinazione del nuovo lavoro accettato prontamente dall’uomo, viene affiancato da un altrettanto esperto pilota di nome Gene Ryack.

Ben presto Billy si rende conto di ritrovarsi in una situazione decisamente particolare e losca. La proposta improvvisa era già stata un campanello d’allarme ma poco dopo scopre un incredibile retroscena. La compagnia in realtà si occupa di traffico di merci illegali come droghe e armi da guerra, non a caso le autorità americane stavano indagando proprio sulla natura delle attività della compagnia aerea. Pochi giorni dopo l’inizio del nuovo incarico particolare arriva nel Laos il sergente Devenport proprio con l’obbiettivo di scoprire la verità ed indagare sulla società aerea.

Nonostante l’esperienza e la notorietà che lo contraddistinguono, viene prontamente ingannato ed eluso dai collaboratori della società con stratagemmi ben studiati proprio per quel fine. Il sergente viene saggiamente portato in perlustrazione in zone ben lontane dai luoghi più rischiosi così da distrarlo per portare avanti i piani di traffico. Da questo momento in poi iniziano però una serie di disavventure che interessano sia Billy che i suoi compagni d’avventura Gene e Jack. Convington e Jack vengono infatti abbattuti e solo grazie all’intervento di Gene vengono tratti in salvo. Come se non bastasse i due si ritrovano sperduti nelle terre desertiche del Laos e vengono accolti da una tribù del posto.

Dopo la morte di Jack, Billy decide di cimentarsi nell’ultimo volo per la Air America, ma proprio per l’occasione ad attenderlo all’atterraggio erano presenti numerose forze armate convinte di trovare sul velivolo un ingente carico di sostanze stupefacenti. Consapevole del rischio il pilota evita l’atterraggio rischiando la vita ma riuscendo ad evitare il controllo dell’intelligence. In suo soccorso arriva ancora una volta Gene e insieme portano in salvo anche un gruppo di persone che rischiava la vita trovandosi nel bel mezzo del fuoco incrociato. I due scelgono insieme di porre fine all’esperienza illegale e dopo aver venduto l’aereo utilizzato per la fuga fanno perdere del tutto le proprie tracce.

