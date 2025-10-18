Air Force One è un cult d'azione che vede protagonista Harrison Ford, con il super villain Gary Oldman. La regia è di Wolfgang Petersen
Air Force One, film su Rete 4 diretto da Wolfgang Petersen
Sabato 18 ottobre, in prima serata su Rete 4 alle 21.30, andrà in onda l’action thriller Air Force One. Si tratta di una produzione USA del 1997 e vede protagonista l'”Indiana Jones” Harrison Ford alle prese con un cattivissimo e straordinariamente bravo Gary Oldman.
Il resto dell’ottimo cast è formato da: Glenn Close, Gary Wendy Crewson, Paul Guilfoyle, Liesel Matthews, Donna Bullock, Xander Berkeley e William H. Macy.
Alla regia c’è il tedesco Wolfgang Petersen, che ha segnato la generazione degli anni ’80 con film culture come La storia infinita e U-Bot 96.
Michael Ballhaus è alla fotografia: storico collaboratore di Martin Scorsese, vanta 3 candidature agli Oscar per il lavoro ne I favolosi Baker, Dentro la notizia- Broadcadt News e Gangs offre New York.
Il team degli effetti speciali comprende Richard Edlund, premio Oscar per Il ritorno dello Jedi, I predatori dell’arca perduta, L’impero colpisce ancora e Guerre Stellari.
Jerry Goldsmith, che ha realizzato le musiche per Air Force one, vanta anch’egli un Academy Award per Il presagio.
La trama del film Air Force One: un presidente eroe
Air Force One si apre a Mosca, dove si sta svolgendo un incontro diplomatico con il presidente degli Stati Uniti James Marshall, per celebrare la cattura del dittatore kazako Alexander Radek. Dopo l’incontro il presidente degli Stati Uniti torna sull’Air Force One assieme alla sua famiglia, al suo entourage e un gruppo di giornalisti del Kazakistan che in realtà si rivelano dei terroristi con Ivan Korshunov a capo.
I malviventi decidono di dirottare l’aereo per ottenere la liberazione dittatore Radek imprigionato in Russia: prendono in ostaggio la sua famiglia, mentre il presidente raggiunge la capsula di salvataggio pronta per essere espulsa.
I terroristi, dopo aver ucciso i piloti, prendono in mano l’Air Force One per guidarlo alla volta del Kazakistan ignari del fatto che il presidente Marshall è ancora sull’aereo pronto a liberare gli ostaggi. Reduce dalla guerra del Vietnam, il presidente riesce a far fuggire alcuni passeggeri, ma i dirottatori catturano il presidente e lo costringono a dare il via libera alla liberazione di Radek.
Marshall riesce però a liberarsi dalla presa dei terroristi e, liberata anche sua figlia, raggiunge la cabina di volo per prendere il controllo della aereo nel frattempo attaccato da un Mig-29 guidato da terroristi del Kazakistan. Il presidente riuscirà a mettersi in salvo lasciando l’aereo ormai destinato a precipitare in mare.