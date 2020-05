Air Force One/ Video, su Rai 3 il film con Harrison Ford e Glenn Close

Pubblicità

Air Force One va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1997 da diverse case cinematografiche tra cui La Columbia Pictures mentre la distribuzione è stata gestita dalla Buena Vista International. La regia di questo film è stata curata da Wolfgang Petersen mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Andrew W. Marlowe. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Richard Francis Bruce, le musiche della colonna sonora sono stati composti da Jerry Goldsmith mentre la fotografia porta la firma di Michael Ballhaus. Nel cast figurano Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Paul Guilfoyle e William H. Macy.

Air Force One, la trama del film

Ecco la trama di Air Force One. Il presidente degli Stati Uniti d’America durante un viaggio che effettua con l’Air Force One insieme alla sua famiglia e ai componenti della scorta, è oggetto di un terribile attentato terroristico. In pratica, alcuni terroristi di origine kazake si sono intrufolati all’interno dello staff del presidente in maniera tale da mettere in atto un tentativo di far pressioni a livello politico per ottenere la liberazione del loro capo e dittatore. Durante il volo i terroristi riescono ad abbordare l’aereo presidenziale e prenderne così il controllo mentre una capsula deputata a queste situazioni di estrema crisi per il salvataggio della vita del presidente viene lanciata facendo credere agli stessi terroristi come il presidente sia ormai in salvo. Tuttavia questo non placa l’ira dei terroristi i quali avendo a disposizione un congruo numero di ostaggi fanno pressioni al governo americano e di conseguenza a quello russo affinché possa essere rilasciato il loro dittatore. In realtà, però il presidente non aveva mai abbandonato l’aereo presidenziale bensì permesso ad alcuni componenti della sua famiglia di mettersi in salvo e da questo momento in poi in prima linea si occuperà di questa crisi facendo riferimento alle sue capacità anche per quanto concerne l’uso delle armi e della lotta a mani libere. Il presidente sarà in grado di uccidere uno alla volta tutti i terroristi e di liberare il proprio staff. Quando ormai tutto sembra essere rientrato anche perché si ottiene il controllo dell’aereo presidenziale si manifestano alcuni caccia terroristi che vogliono abbattere l’aereo per completare la loro vendetta in quanto il loro leader è stato nel frattempo giustiziato dalle forze politiche russe. Il presidente dovrà ancora una volta far leva sulle proprie capacità azzardando un salvataggio disperato e soprattutto sarà chiamato a fare i conti con la sua principale guardia del corpo che si rivelerà essere un traditore pronto ad effettuare l’ultimo tentativo per poterlo uccidere.

