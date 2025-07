DISASTRO AIR INDIA, NEL MIRINO I PILOTI

L’inchiesta sul volo Air India precipitato a giugno si sta concentrando sui piloti, poiché le analisi effettuate hanno escluso il guasto tecnico. I motori sono stati spenti da chi si trovava in cabina. Le clamorose rivelazioni provengono dal Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza delle valutazioni primarie fatte dagli americani.

Al momento non sono stati rilevati malfunzionamenti nel Boeing 787 Dreamliner. Al contrario, le indagini iniziali suggeriscono che gli interruttori responsabili dell’alimentazione di carburante ai due motori del velivolo Air India siano stati disattivati, provocando una perdita di potenza poco dopo il decollo.

Questi interruttori dovrebbero rimanere attivi per l’intera durata del volo, perciò non è ancora chiaro cosa abbia portato al loro spegnimento.

Non si può escludere che l’azione sia stata accidentale, né è certo se vi sia stato un tentativo di riavviare i motori GE Aerospace.

Se verrà confermato che gli interruttori erano davvero disattivati, si spiegherebbe l’attivazione del generatore di emergenza avvenuta poco prima dell’incidente, che ha provocato la morte di 260 persone.

ATTESA PER I RISULTATI PRELIMINARI DELL’INDAGINE

L’indagine è condotta dall’Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) indiano, da cui è atteso un rapporto preliminare a breve. Lo ha confermato il ministro dell’Aviazione civile, Ram Mohan Naidu, aggiungendo che l’AAIB sta lavorando attivamente al documento, come previsto dalle norme internazionali.

I risultati sono molto attesi, anche per via delle possibili implicazioni. Alla stessa inchiesta collabora anche il National Transportation Safety Board statunitense, secondo cui non si riscontrano anomalie né nel modello di aereo né nei motori.

Infatti, né la Federal Aviation Administration (FAA), che ha certificato il 787 Dreamliner per il trasporto passeggeri, né i produttori dell’aereo e dei motori hanno emesso bollettini o direttive di sicurezza in merito a un potenziale problema.

«È senza precedenti che entrambi i motori si spengano contemporaneamente. Solo quando sarà disponibile il rapporto completo delle indagini sapremo se l’incidente è stato causato da un malfunzionamento tecnico, da un problema nell’alimentazione del carburante o da qualcos’altro», ha dichiarato di recente il ministro dell’Aviazione Murlidhar Mohol.