Air – La storia del grande salto, film su Rai 2 diretto da Ben Affleck

Venerdì 11 aprile 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21:20, verrà trasmesso il film biografico Air – La storia del grande salto. Uscito sugli schermi cinematografici nel 2023, è diretto da Ben Affleck che ne è anche uno dei protagonisti ed è basato su una sceneggiatura scritta da Alex Convery nel 2021, con il titolo Air Jordan.

Enzo Paolo Turchi omosessuale? Carmen Russo fa chiarezza e tira in ballo Zeudi Di Palma/ "Tutto nato da lei"

Il cast della pellicola Air – La storia del grande salto comprende l’amico di sempre Matt Damon, che interpreta il personaggio di Sonny Vaccaro, mentre Ben Affleck è Phil Knight. I due attori tornano insieme sullo schermo dopo il grande successo di Will Hunting – Genio ribelle, col quale hanno vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura. Il resto del cast comprende: Jason Bateman che interpreta Rob Strasser, Marlon Wayans che dà il volto a George Raveling. Altri personaggi sono David Falk, interpretato da Chris Messina, Howard White, interpretato da Chris Tucker e Peter Moore, a cui dà il volto Matthew Maher.

Paolo Pietroletti, chi è la finalista The voice senior/ La Bertè:"palco, suo elemento". Social: "un fenomeno"

La trama del film Air – La storia del grande salto: l’incredibile ascesa di un giocatore di basket e del suo marchio

Air – La storia del grande salto narra la storia della linea di calzature sportive “Air Jordan” che divenne celebre con la notorietà acquisita nel tempo dal cestita Michael Jordan, semisconosciuto al momento della firma del contratto con la Nike, casa produttrice del modello di scarpe. La trama inizia nel 1984 a Beaverton, una città dell’Oregon dove ha sede la Nike.

Sonny Vaccaro, un manager esperto dello sport del basket è sempre alla ricerca di giocatori giovani con grande talento ai quali proporre una sponsorizzazione in grado di rilanciare il marchio Nike, che in quel momento era quasi completamente dedicato al “running”, mentre nel settore basket aveva una ridotta quota di mercato, specialmente se paragonata a altre case come Adidas e Converse, veri e propri colossi del settore.

Loredana Maiuri, finalista The voice senior 2025/ La cantante Team Loredana è tra le favorite alla vittoria

Visto l’emergente Michael Jordan, il manager decide di puntare tutto su di lui investendo nel suo contratto tutto il denaro messo a budget dalla casa produttrice. Per riuscire nel suo intento, Vaccaro deve riuscire a convincere della bontà del progetto il CEO della società, Phil Knight, che in un primo tempo aveva delle resistenze, ed anche lo stesso Michael Jordan e il suo manager dell’epoca. Jordan e il suo staff infatti erano attirati dalle proposte dell’Adidas ma la strategia di Sonny Vaccaro ebbe successo e, per quanto azzardata, si rivelò vincente.

La mossa decisiva del manager fu quella di convincere la madre di Jordan che la Nike avrebbe puntato tutta la sua strategia commerciale sulle doti del figlio, creando ex novo una linea che comprendeva sia le scarpe che l’abbigliamento sportivo, la Air Jordan, progettata su misura per lui.