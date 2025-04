Questa sera, venerdì 11 aprile, va in onda il film Air la storia del grande salto, qual’è la storia vera delle leggendarie scarpe Nike create per Michael Jordan. Il film di Ben Affleck racconta nel dettaglio la nascita delle scarpe Air Jordan, mostrando anche le idee lungimiranti di Sonny Vaccaro. La pellicola segue in maniera fedele quanto accaduto realmente e ripercorre le varie fasi di business vissute dalla Nike. Il colosso era reduce da alcuni buoni affari, ma negli anni ottanta sembra aver perso lo slancio di un tempo. E proprio nella pallacanestro fatica ad emergere sul mercato, con le sue scarpe da corsa.

Mission: Impossible III, Italia 1/ Trama e cast del terzo capitolo girato a Roma, in onda oggi 11 aprile 2025

Per provare a rilanciare il brand e ambire a nuove fette di mercato, Vaccaro si convinse che la soluzione migliore fosse avere un grande testimonial. L’idea era di affidarsi ad una promessa di grande talento, che ancora non aveva disputato alcuna partita in NBA. La scelta cadde dunque su Michael Jordan, il quale però era ad un passo dalla firma con l’Adidas. Per Michael Jordan le scarpe della concorrenza rappresentavano il massimo mentre il brand Nike era in fondo alle sue preferenze.

Phil Knight, chi è il fondatore di Nike e come è diventato ricco/ "Mi alzai prima degli altri e poi..."

Storia vera “Air la storia del grande salto”: il super accordo che la madre di Michael Jordan strappò con Nike

L’intuizione di Sonny Vaccaro però scombussolò le carte in tavola perché avrebbe offerto a Michael Jordan un modello di scarpe su misura. Un prodotto che avrebbe racchiuso il suo stile e il suo carisma e che avrebbe contribuito a valorizzare la sua immagine. Fondamentale fu la spinta di Deloris Jordan, la madre del giocatore, che rimase colpita dalla forza di volontà della Nike e dal reale apprezzamento che il colosso nutriva nei confronti del ragazza.

Da lontano la madre di Michael Jordan capì quanto fosse il potenziale dietro a un ipotetico affare. E così la donna riuscì a chiudere una ricca trattativa, che ancora oggi porta nelle casse del figlio il 5% di ricavo da ogni scarpa venduta. Si vocifera che le cifre arrivino a toccare centinaia di milioni di dollari l’anno, numeri mostruosi per uno degli sportivi più amati di sempre.

Deloris e James Jordan, chi sono la mamma e il papà di Michael Jordan/ Il ruolo chiave dei genitori

L’accoglienza del film

Il film ha ottenuto una critica generalmente positiva da parte degli addetti ai lavori, come prevedibile visto che Jordan è uno degli sportivi più amati di sempre. Molta curiosa però la trama riguardo alla storia delle scarpe, che ha interessato tantissimi spettatori non solo negli Stati Uniti, ma in praticamente ogni angolo del mondo.