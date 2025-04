Tra l’anno ’09 e il ’19 gli automobilisti dei rispettivi modelli Dsr3 e Citroen C3 hanno avuto il problema degli airbag difettosi. A tal proposito un proprietario di uno dei due veicoli ha desiderato avviare una Class Action per ottenere dei rimborsi.

Gli airbag difettosi e coinvolti nel malfunzionamento erano i Takata, prodotti da una società giapponese che nel 2017 ha dichiarato bancarotta. Il problema dei “cuscini salvavita” consisteva nel procurare delle gravi ferite (nei casi più gravi provocando il decesso dei passeggeri) dopo lo scoppio degli stessi.

Prezzo benzina/ Trend al litro in discesa: ecco quanto si paga

La storia degli airbag difettosi di Takata

I primi sospetti sugli airbag difettosi prodotti da Takata, si sono manifestati negli Stati Uniti d’America nel lontano 2008. Ad occuparsi della vicenda fu la National Highway Traffic Safety Administration, che fede a sua volta richiamare quasi 4 milioni di veicoli che montavano questi cuscini.

Bonus ISEE 2025/ Tutti gli incentivi fino a 20.000€ (e anche oltre)

Tra i costruttori coinvolti ritroviamo grandi brand, tra cui Škoda, Audi, Seat, Mercedes, Volkswagen e naturalmente Citroën. A proposito della casa automobilistica francese, molti automobilisti hanno lamentato delle criticità nell’assistenza e nella presa degli appuntamenti in concessionaria.

I proprietari dei rispettivi modelli di Citroën DS3 e C3, purché costruiti tra il 2009 e il 2019, possono aderire alla Class Action anche retroattivamente, ovvero qualora avessero subito dei danni (sia di salute che economici) causati dagli stessi airbag difettosi.

L’iter per aderire alla Class Action

La Class Action del proprietario della Citroën è stata ammessa dai tribunali di Torino, i quali hanno comunicato che l’adesione è prevista nei portali delle associazioni a favore dei consumatori che hanno preso parte all’iniziativa, nonché Altroconsumo, Assourt, Adusbef, Udicon, Adiconsum e Movimento Consumatori.

Prezzo oro/ Scambi spot folli per oncia, ecco il valore

A giorni dovrebbe essere pubblicato l’iter – nei loro portali – per far parte della Class Action. La possibilità è estesa anche ai proprietari delle auto francesi che ancora non hanno cambiato i cuscini salvavita difettosi o che non sono stati richiamati dalla società.

Altroconsumo propone un risarcimento pari a 1.500€ per ciascun automobilista con l’airbag difettoso, e una liquidazione economica di 517,20€ per ciascuna mensilità priva di un intervento ai fini di manutenzione.