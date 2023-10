Airbnb lancia servizio affitti a lungo termine/ Ceo “Ci adattiamo a nuove abitudini”

Tempo di cambiamenti storici per Airbnb, il Ceo Brian Chesky ha annunciato in un’intervista al Financial Times quali sono i prossimi progetti del gruppo per ampliare il campo d’azione con nuovi servizi, non solo dedicati a chi viaggia per brevi periodi. Presto infatti sarà possibile sempre tramite la stessa App, prenotare anche appartamenti con contratti a lungo termine, inoltre sarà disponibile il servizio car sharing, e moltre altre novità. “Puntiamo al fatto che le abitudini sono cambiate dal post pandemia“, ha detto il manager aggiungendo che “Questo sarà l’aggiornamento di Airbnb più importante di sempre“.

Questa svolta però, oltre che utile a seguire i nuovi trend degli utenti, servirà ad accontentare una gran parte dei politici a livello mondiale, uniti nel sostenere che gli affitti brevi stanno letteralmente consumando gran parte del patrimonio abitativo dei centri delle grandi città. Come accaduto a New York, una delle città più redditizie per il mercato di Airbnb, dove il sindaco ha recentemente deciso di imporre limiti a chi affitta stanze e immobili a fini turistici, chiedendo la registrazione in comune con più tasse per i proprietari.

Airbnb attiverà servizio affitti a lungo termine e car sharing, le dichiarazioni del Ceo Brian Chesky

IL Ceo di Airbnb, Brian Chesky ha dichiarato al Financial Times che a breve la famosa app per affitti turistici si arricchirà di nuovi servizi, il più importante sarà quello dell’affitto a lungo termine, per seguire il nuovo trend post pandemia, che sta portando sempre più persone a stare fuori per periodi più lunghi perchè si lavora molto da remoto, le persone possono stare anche tutta l’estate in un’altra città continuando a lavorare, e quindi le abitudini stanno cambiando.

Ma non solo, il manager ha anche anticipato che ci sono altre idee per implementare tutti i servizi, aggiungerne di nuovi ed accontentare anche la tendenza dei politici, per evitare di far abbattere nuove tasse sui proprietari host a fini turistici. Tra le novità anche il car sharing e i ristoranti pop-up. Perchè come ha dichiarato Chesky: “Il bene più importante di una persona dopo la casa è l’auto”, e “Per questo abbiamo deciso di offrire agli utenti anche il noleggio della macchina“.











