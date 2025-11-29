Airbus ferma 6mila aerei A320 a causa di possibili danni da radiazioni solari ai computer di bordo, aggiornato anche quello del Papa. Cos'è successo

AIRBUS, PROBLEMI CON RADIAZIONI: AEREI DA AGGIORNARE

Le compagnie aeree in tutto il mondo hanno ingaggiato una lotta contro il tempo oggi per mantenere operative le proprie flotte, dopo che Airbus ha fermato oltre 6 mila aerei A320 per possibili danni ai computer di bordo. Nelle ultime ore si è reso necessario un intervento urgente per aggiornare il software, in quanto le radiazioni solari avrebbero potuto avere un impatto sui comandi di volo, con evidenti rischi a livello di sicurezza.

Infatti, il costruttore teme per l’integrità dei dati usati dal sistema di controllo di volo, quindi ha chiesto l’aggiornamento del sistema ELAC, che controlla diversi elementi, come alettoni e stabilizzatore, e che interviene anche in caso di parametri fuori norma in volo.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, la risposta è stata così rapida che è stato possibile scongiurare uno stop diffuso in una stagione cruciale per chi si sposta per le festività.

In meno di 24 ore dalla diffusione della direttiva di emergenza da parte di Airbus e dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea, i vettori coinvolti sono tornati alla versione precedente del software, mantenendo pressoché normali le loro operazioni. Quindi, l’impatto è stato mitigato, con centinaia di voli coinvolti, ma il bilancio è stato modesto rispetto a quello che rischiava di prospettarsi.

GLI INTERVENTI SUGLI AIRBUS DI TUTTO IL MONDO

Il caricamento dei dati ha richiesto circa un paio d’ore e, proprio grazie alla rapidità degli interventi – alcuni dei quali effettuati tra un volo e l’altro o durante le procedure di controllo notturne – si è evitato il caos. D’altra parte, ci sono fino a mille aerei più vecchi che necessiteranno di un vero e proprio aggiornamento hardware, per cui sono stati costretti a restare a terra per tutta la durata della manutenzione. Inoltre, ci sono vettori come Lufthansa che hanno comunicato il ritiro temporaneo degli aeromobili dal servizio per procedere con le riparazioni, già completate ad esempio da easyJet.

C’è stata, quindi, una corsa contro il tempo, visto che l’autorità di regolamentazione europea ha imposto che gli aggiornamenti debbano essere implementati prima che gli aerei interessati possano tornare a volare. Tra gli aerei coinvolti c’era pure quello utilizzato per accompagnare Papa Leone XIV in Turchia e Libano.

Stando a quanto riportato dal Corriere, l’aereo di Prevost è stato aggiornato durante la lunga sosta a Istanbul, senza causare ritardi al programma del viaggio apostolico. Infatti, il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha confermato che è stato mandato a Istanbul un componente dell’aereo per la sostituzione; quindi, dopo l’intervento tecnico, domani potrà partire per Beirut, poi farà ritorno a Roma.