Airport 75 su Rete 4/ Charlton Heston indimenticabile in un film banale

Airport 75 va in onda su Rete 4 alle 16,30 di oggi, 16 settembre 2021. Il genere è quello drammatico e catastrofico molto in auge in quegli anni, ed è il seguito di Airport 70 a cui, successivamente sono seguite altre due pellicole. La regia è di Jack Smight, nel casto figurano Charlton Heston, Karen Black, George Kennedy, Gloria Swanson, Susan Clark, Linda Blair, Nancy Olson, Ed Nelson. Il film sicuramente non è di quelli adatti a un pubblico di giovanissimi, nonostante questo risulta anche attuale anche se dalla sua uscita sono passati davvero tanti anni.

Il sole a mezzanotte, Rai 2/ Un teen drama con incassi da 27.3 milioni di dollari

Airport 75, la trama

La vicenda di Airport 75 è incentrata sul volo del jumbo Columbia, partito con 120 persone a bordo dall’aeroporto di Washington e diretto a Los Angeles. Purtroppo, a causa delle cattive condizioni atmosferiche viene dirottato verso l’aeroporto di Salt Lake e mentre sono già iniziate le operazioni di avvicinamento, un aereo privato viene indirizzato verso lo stesso aeroporto. La fatalità vuole che il pilota di codesto aereo, a causa di una crisi cardiaca perde il controllo e va a scontrarsi con la cabina di controllo di un Boeing, provocando uno squarcio sul frontale sinistro.

Il Commissario Montalbano: Il sorriso di Angelica/ Streaming Rai1 Lidia viene tradita

Nell’incidente muoiono il secondo pilota e il macchinista, mentre il capitano rimane gravemente ferito, di conseguenza la guida passa alla capo hostess Nancy. Il direttore della compagnia aerea, nonché fidanzato di Nancy, insieme ad un altro dirigente che ha sull’areo la moglie e il figlio, si prodigano in maniera esemplare per aiutare l’hostess. Fortuna vuole che, grazie ad un aereo militare super veloce il direttore e fidanzato di Nancy, riesce a salire sul velivolo e a prendere il controllo della situazione.

LEGGI ANCHE:

Baywatch/ Streaming del film su Italia 1 con un umorismo "greve e tirato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA