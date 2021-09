Airport 77, Rete 4/ Una catastrofe scalda il pomeriggio di oggi

Airport 77 è un film di genere drammatica e catastrofica che va in onda oggi, giovedì 23, su Rete 4 a partire dalle 16,40. Il film è il terzo di quattro film iniziati con Airport, grazie al successo del genere catastrofico molto in auge in quel periodo. Il regista è Jerry Jameson e può vantare un cast stellare: Jack Lemmon, Lee Grant, Brenda Vaccaro, James Stewart, Joseph Cotten, Olivia De Havilland, Christopher Lee, Darren McGavin. Appartenente a una lunga saga che ha ormai da tempo esaurito le emozioni e quello che avevamo visto precedentemente. Rimane però un film in grado di creare attenzione e di far passare un pomeriggio interessante.

Airport 77, la trama

Il racconto di Airport 77 narra di un anziano miliardario, che in occasione dell’inaugurazione della sua sontuosa villa, convoca tutti i suoi familiari e amici all’evento e da loro la possibilità di viaggiare su un jumbo privato molto lussuoso, costruito come se fosse una nave gigantesca. Sull’areo oltre alla figlia e al nipote,ci sono molti personaggi del jet set, desiderosi di prendere parte alla festa. L’areo viene pilotato da un bravo comandante, mentre a capo del personale dell’assistenza c’è la sua fidanzata.

Purtroppo, la tragedia è in agguato, infatti, il secondo pilota con la complicità di altri malviventi, nell’intento di impossessarsi di diversi quadri di valore trasportati, si impadroniscono dell’aereo e lo dirottano verso l’isola di San Giorgio. Per raggiungere il loro scopo, narcotizzano sia il pilota che tutti i passeggeri. Per evitare di essere visualizzati dal radar, il pilota improvvisato, vola a una quota troppo bassa e di conseguenza, il velivolo sfiora l’acqua del mare. A quel punto, il dirottatore, perde il controllo del l’aereo provocandone la caduta in mare. Il comandante dotato di forza e coraggio, riesce a riprendere in mano il controllo della situazione e raggiunge le acque del mare da dove dirige le operazioni di salvataggio.

