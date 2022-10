Airport ’77/ Su Rete 4 il film con Jack Lemmon e Brenda Vaccaro

Airport ’77, film di Rete 4 diretto da Jerry Jameson

Airport ’77 va in onda oggi, venerdì 7 ottobre, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1977 da William Frye e diretto da Jerry Jameson. Nel cast sono presenti nomi di spicco come Jack Lemmon, Brenda Vaccaro, Joseph Cotten e Lee Grant.

Il film appartiene a una saga che comprende quattro titoli risultando esattamente come terzo episodio. Ai tempi della produzione la pellicola è stata particolarmente apprezzata dalla critica del settore, vista la diffusione particolarmente corposa di film appartenenti al genere catastrofico. Il veicolo rappresentato nel film è un modello realmente utilizzato in quel periodo dall’American Airlines.

Airport ’77, la trama del film

Il film Airport ’77 si apre con un’azione criminale avanzata da un gruppo di malviventi su di un jet privato colmo di persone influenti e particolarmente ricche. Nello specifico, decidono di addormentare tutti i passeggeri e dirottare il veicolo al fine di accaparrarsi tutti gli oggetti e beni di valore presenti nella stiva. Nel frattempo però, le condizioni atmosferiche impeditive e la difficoltà dell’operazione portano il copilota ed effettuare una manovra azzardata che mette in serio rischio tutti i passeggeri compresi i malfattori. Infatti, la nebbia limita la vista a lungo viaggio e l’aereo subisce danni ingenti dopo lo scontro con una piattaforma adibita alla gestione petrolifera. Nello specifico, un motore va fuori uso mentre una delle due ali viene completamente distrutta dall’impatto. Viste le condizioni il veicolo inizia a perdere quota in prossimità delle acque del triangolo delle Bermuda, precipitando in mare.

Tra tutti, il capitano Gallagher si distingue per tenacia e sangue freddo riuscendo a raggiungere la terraferma e ad inviare un segnale di supporto prontamente ravvisato da un aereo di ricerca. Iniziano a questo punto tutte le operazioni necessarie per mettere in salvo le vite ancora imprigionate nel veicolo cercando di limitare al minimo i danni. Tutto sembra andare per il meglio grazie alle tecnologie di ottima fattura messe a disposizione dalla marina militare. Purtroppo però alcuni palloni a gas utilizzati per tirare fuori dall’acqua l’aereo iniziano a scoppiare per via della pressione eccessiva mettendo a serio rischio la buona riuscita dell’operazione. Iniziano così una serie di manovre d’emergenza ordinate dal generale Gallagher che ancora una volta con fermezza e audacia riesce a portare tutti in salvo nonostante le tristi perdite dovute all’incidente e all’incursione dei rapinatori.











