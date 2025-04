Airport ’80, film su Rete 4 diretto da David Lowell Rich

Airport ’80 è un film del genere catastrofico che va in onda nel pomerggio di Rete 4 alle ore 16:25 di venerdì 11 aprile 2025. Uscito sul grande schermo nel 1979 con la regia di David Lowell Rich, famoso per aver girato Madame X con Lana Turner e Jim l’irresistibile detective, con Kirk Douglas e Sylva Koscina.

Anticipazioni The Family 2, 14 aprile 2025/ Brutta sorpresa per Leyla, Cihan rintraccia Tolga

La sceneggiatura è di Jennings Lang, Arthuer Hailey e Eric Roth, ha come intrepreti principali Alain Delon, nei panni del Capitano Paul Metrand, Susan Blakely che dà vita al personaggio di Maggie Whelan, Robert Wagner che interpreta il dottor Kevin Harrison e Sylvia Kristel, Isabelle.

Altri attori che hanno fatto parte del cast del film sono George Kennedy, che come Capitano Joe Patroni ha partecipato a tutti i film della serie, Bibi Andersson, John Davidson, Eddie Albert, Eli Sands, Marta Rayue, Loretta, David Warner e Sybil Danning.

Miriam Dalmazio: “Mia sorella Arianna? Dopo la sua morte la sento sempre con me”/ “La sogno spesso…”

La trama del film Airport ’80: un volo spaventoso attaccato da un malfattore

Airport ’80 segue le vicende di un aereo Concorde comandato da una coppia di piloti, Joe Patroni e Paul Metrand, in partenza dall’aeroporto della capitale americana con direzione Mosca dove si dovevano svolgere le manifestazioni delle Olimpiadi del 1980. Una dei passeggeri dell’aereo è Maggi Whelan, nota giornalista che ha effettuato una scoperta riguardante una vicenda di traffico d’armi imbastita da Kevin Harrison, suo ex amante, che per non essere scoperto decide di far abbattere il Concorde.

Dopo un primo tentativo andato a vuoto con il razzo che viene colpito da due F-15 appartenenti all’aviazione statunitense, il secondo avviene mentre l’aereo si trova sull’Oceano Atlantico in avvicinamento alla Francia, con un caccia F-4 Phantom, ma anche questo attacco viene sventato per la bravura dei piloti, e per l’intervento l’immediato dei Mirage dell’aeronautica francese.

The Couple, autori tentano lo scherzo per risollevare gli ascolti/ Finisce malissimo, fan: "Flop totale!"

Seppur con alcuni danni il Concorde atterra a Parigi e riparte il giorno successivo, mentre Harrison non si arrende e prepara un nuovo sabotaggio con il portello del vano bagagli del Concorde che si apre in volo creando una decompressione che costringe l’aereo ad un atterraggio di fortuna nelle Alpi austriache e piloti e passeggeri si salvano uscendo prima della definitiva distruzione. A quel punto Harrison, che non può più sottrarsi alla giustizia, si suicida.

Il film è il quarto e ultimo episodio della saga che era iniziata con Airport, uscito dieci anni prima, nel 1970. Il Concorde che è stato usato per effettuare le riprese del film, che era registrato con la sigla F-BTSC, per una sfortunata coincidenza era lo stesso che il 25 luglio del 2000 fu distrutto da un incidente nel volo Air France 4590.