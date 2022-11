Airport ’80/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Robert Wagner

Airport ’80, film di Italia 1 diretto da David Lowell Rich

Airport ’80 va in onda su Rete 4 oggi, 4 novembre, a partire dalle ore 16,45. La regia è di David Lowell Rich, mentre gli interpreti principali sono: Alain Delon, Robert Wagner, Susan Blakely, George Kennedy, Eddie Albert, Silvia Kristel, Charo e Bibi Andersson. Il titolo originale del film è Concorde e l’esemplare impiegato del film, purtroppo, è proprio quello che è stato distrutto in un incidente avvenuto nel luglio del 2009. Il rischio delle pellicole appartenenti ad una saga è quello di diventare ripetitive, infatti, Airport 80 a detta dei critici, risulta noioso e privo di originalità, anche se sono da encomiare gli interpreti e la loro bravura.

Nel film compare Bibi Andersson, una delle più famose attrici svedesi, nota al pubblico per aver interpretato numerose pellicole del grande regista Ingmar Bergman. Prende parte alla pellicola, in un piccolo ruolo anche la showgirl, attrice, cantante e chitarrista spagnola, Charo. Oltre ad aver inciso molti album e singoli di successo, la showgirl ha preso parte in alcune pellicole e tante serie televisive come i Jefferson, Love Boat e L’Albero delle mele. Per un breve periodo è stata legata sentimentalmente al musicista Xavier Cugat.

Airport ’80, la trama del film

La vicenda di Airport ’80 si svolge a bordo di un Concorde che come volo d’esordio ha scelto come rotta la capitale sovietica. A bordo dell’aereo ci sono tante persone di diversa estrazione sociale, tra cui anche la giornalista, Maggie Whelan, la quale, suo malgrado, è in possesso di alcuni documenti che potrebbero causare seri guai ad un facoltoso uomo d’affari, Kevin Harrison, con il quale la donna ha una relazione sentimentale. L’uomo è una persona arida e senza scrupoli e pur di salvaguardare la sua integrità, è disposto a fare di tutto, infatti, per evitare che la sua amante possa rivelare a tutti del suo coinvolgimento in un losco traffico d’armi, decide di distruggere l’aereo con tutti i mezzi possibili.

Il velivolo diventa il bersaglio di una serie di attentati, che falliscono grazie alla bravura e all’abilità dei piloti i quali riescono ad evitare che i missili e i caccia distruggano l’aereo. Il signor Harrison, non si arrende e tenta un ultimo sabotaggio mentre ll Concorde sta per riprendere il volo per Mosca, ma per fortuna, anche questa volta il suo piano non avrà l’esito sperato e pur di sottrarsi alla giustizia, decide di suicidarsi.











