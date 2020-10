Airport 80/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Robert Wagner (oggi, 8 ottobre)

Airport 80 sarà trasmesso oggi, 8 ottobre 2020, su Rete 4 a partire dalle ore 16.30. Questa pellicola è di genere drammatico. Gli attori principali del lungometraggio in esame sono Robert Wagner, Alain Delon, Susan Blakely e Sylvia Kristel. Airport 80 è stato prodotto nell’anno 1979, inoltre il suo regista è David Lowell Rich. Quest’ultimo nel 1978 ha vinto un Primetime Emmy Awards. Le musiche di questa pellicola sono state composte da Lalo Schifrin, che è un compositore di nazionalità argentina. Costui è noto per aver composto le colonne sonore di lungometraggi molto famosi, come Bullitt e I tre dell’Operazione Drago. Schifrin si è aggiudicato 4 Grammy Awards, ricevendo ben 6 nomination agli Oscar. Il protagonista di questo film è quindi Alain Delon, che è uno dei più grandi sex symbol della storia del cinema, il quale ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe, per aver recitato nel Gattopardo.

Airport 80, la trama del film

In Airport 80 i due protagonisti sono i piloti Paul Metrand e Joe Patroni. Questi ultimi si trovano al comando di un Concorde e sono diretti da Washington a Mosca. Si tratta di un volo inaugurale, in vista delle Olimpiadi del 1980, che si svolgeranno nella capitale russa. Su questo aereo sta viaggiando anche un’importante giornalista. Quest’ultima si chiama Maggie Whelan e la donna è entrata in possesso di alcuni documenti, che testimoniano il fatto che l’uomo d’affari Kevin Harrison si occupi del traffico delle armi. A causa di ciò, Harrison decide di far abbattere l’aereo, per uccidere la giornalista, con la quale ha anche una relazione.

Il primo tentativo va a vuoto, in quanto il Concorde riesce a non farsi colpire da un razzo. Successivamente, nel momento in cui l’aereo si trova nell’Oceano Atlantico e si sta avvicinando alla Francia, un caccia lo attacca, ma la bravura dei due piloti riesce a scongiurare il disastro. Il velivolo rimane comunque lievemente danneggiato e Paul Metrand e Joe Patroni sono costretti quindi ad effettuare un atterraggio d’emergenza a Parigi. Nella Capitale francese viene portata a termine con successo anche la consegna di un organo, che verrà poi trapiantato ad un bambino. Il giorno successivo, l’aereo riparte per Mosca. Harrison ha quindi architettato un nuovo sabotaggio. Per questa ragione, i piloti sono costretti ad effettuare nuovamente un nuovo ed imprevisto atterraggio in Austria. I passeggeri riusciranno a salvarsi, prima che il velivolo esploda in aria ed Harrison alla fine si toglierà la vita.



