Airport ’80/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Robert Wagner

Airport ’80, film di Rete 4 diretta da David Lowell Rich

Airport ’80 va in onda dalle 16,35 su Rete 4 oggi, 21 ottobre. Si tratta dell’ultimo capitolo ufficiale della serie iniziata con Airport nel 1970, proseguita con Airport ’75 e Airport ’77. La regia è di David Lowell Rich e come i precedenti anche quest’ultimo è interpretato da un cast di stelle, tra cui: Alain Delon, Robert Wagner, Susan Blakely, George Kennedy, Silvia Kristel, Cicel Tyson e Bibbi Andersson. Il pubblico e la critica non ha molto apprezzato la pellicola, considerandola banale e poco credibile, alla stregua di un qualsiasi telefilm del genere, nonostante il nutrito cast. Il protagonista Alain Delon è un grande attore, nonché regista e produttore francese.

Nella sua lunga carriera ha preso parte ad alcuni dei più grandi film di registi del calibro di Luchino Visconti e Renè Clèment, quali Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. Ha ricoperto il ruolo di Zorro nell’omonimo film di Duccio Tessari. Ha vinto il David di Donatello alla carriera nel 1972 e la Palma d’Oro sempre alla carriera nel 2019. Grazie alla sua indiscutibile avvenenza ha collezionato numerosi flirt come quello con l’attrice Romy Schneider e la cantante Dalidà. Robert Wagner è un attore americano di cinema e televisione e sul grande schermo si è fatto notare soprattutto per il film cult L’inferno di cristallo. In tv si è fatto notare per il so ruolo nella serie Cuore e batticuore per la quale ha ricevuto molte nomination al Golden Globe. Ha avuto una relazione con l’attrice Natalie Wood. Nel film compare anche Silvia Kristel, star della pellicola erotica Emanuelle.

Airport ’80, la trama del film

La vicenda di Airport ’80 si svolge in un Concorde pilotato da due uomini, che sta per partire dallo scalo di Washington per la prima volta e per il volo d’esordio è diretto a Mosca in occasione delle Olimpiadi che si svolgeranno in Russia. Fra i passeggeri del volo c’è una nota giornalista, la quale, casualmente si ritrova in possesso di alcuni documenti che provano la colpevolezza di un uomo d’affari potente, con il quale la signora ha una relazione, in un giro illegale di traffico d’armi.

La mente diabolica dell’uomo, escogita un piano per far fuori la sua donna e decide di sabotare l’aereo mediante vari tentativi. Il primo, fortunatamente fallisce, perché il Concorde non viene abbattuto dal missile che viene abbattuto dagli F-15 dell’Aviazione Americana. sorvolando sull’Oceano Atlantico, mentre si avvicina alla Francia, il Concorde viene colpito da un Caccia, ma anche questa volta, grazie all’abilità dei 2 piloti, il pericolo è scongiurato e l’aereo atterra a Parigi. Purtroppo, l’uomo d’affari è fortemente deciso a portare avanti il suo piano e pertanto organizza un altro sabotaggio durante il volo per Mosca. Durante la rotta si apre il portello del vano bagagli e l’areo viene squarciato sul fondo. Spetta ancora una volta alla bravura dei piloti scongiurare il peggio e nonostante le difficoltà riescono ad atterrare sulla neve delle Alpi Austriache. Tutti i passeggeri riescono ad uscire indenni dall’areo prima che salti in aria e il losco uomo d’affari decide di togliersi la vita.

