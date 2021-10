Airport, Rete 4/ Il film trae ispirazione dal romanzo di Arthur Hailey

Airport va in onda per il pomeriggio di oggi, 8 ottobre, su Rete 4 a partire dalle 15:40. Il film trae ispirazione dall’omonimo romanzo del 1968 scritto da Arthur Hailey ed è il primo di una serie di pellicole che sono uscite successivamente cioè Airport 75, Airport 77 e Airport 80. La regia del film è affidata alla grande esperienza di George Seaton, che ha diretto La parata dell’impossibile, 10 in amore e Il piacere della sua compagnia, e che si è occupato anche della sceneggiatura del film. Nel cast sono presenti attori di primo ordine come Burt Lancaster, Dean Martin, George Kennedy, Helen Hayes, Jacqueline Bisset e Jean Seberg solo per citare i più importanti. La scenografia del film è stata curata nei minimi dettagli grazie ad un lavoro minuzioso svolto da E. Preston Ames, Alexander Golitzen, Mickey S. Milchaels e Jack D. Moore mentre le musiche sono state curate da Alfred Newman.

Airport, la trama del film

In Airport la città di Chicago è stata oggetto di un’abbondante nevicata e mentre i tecnici dell’aeroporto cercano di liberare un aereo rimasto incagliato dalla neve, parte un aereo della ‘Trans Global Airlines con destinazione Roma, usufruendo di una delle poche piste rimaste agibili. Nel momento in cui l’aereo raggiunge l’oceano, un uomo disperato e pieno di debiti comunica di voler fare un attentato dinamitardo in modo che la moglie possa riscuotere l’assicurazione sulla vita. Il comandante, interpretato da Dean Martin, cerca in tutti i modi di dissuaderlo dal compiere questo gesto disperato e quando sembra che la trattativa sia giunta in porto, un passeggero maldestro innervosisce l’uomo che si fa esplodere nella toilette. Nell’esplosione rimane ferita in modo grave una delle hostess e l’aereo risulta gravemente danneggiato. Il comandante deve far ricorso a tutta la sua perizia ed esperienza di volo per mantenere in equilibrio l’aereo e ritornare all’aeroporto di partenza, dove riesce ad atterrare sulla stessa pista lasciata libera dalla neve.

