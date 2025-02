Airport, film su Rete 4 diretto da George Seaton

Airport è il thriller catastrofico del 1970 che Rete 4 trasmette sabato 22 febbraio, alle ore 15:45. La pellicola è distribuita da Universal e prodotta da Ross Hunter per Universal. La regia è di George Seaton, due volte vincitore dell’Oscar: nel 1948 per la migliore sceneggiatura non originale per Il miracolo della 34esima strada e per questo si è aggiudicato anche un Golden Globe, e nel 1955 come migliore sceneggiatura non originale per La ragazza di campagna.

Il protagonista della storia del film Airport è Burt Lancaster che ha conquistato nel 1961 l’Oscar come miglior attore per Il figlio di Giuda. Nel 1962 viene onorato al Festival di Venezia con il Premio Coppa Volpi come miglior attore maschile per L’uomo di Alcatraz.

L’attore è deceduto nel 1994 a Century City in California. Durante la sua carriera ha vinto un Festival di Berlino, tre David di Donatello e due BAFTA. L’altro attore di rilievo è Dean Martin. Prima di intraprendere la carriera di attore, svolgeva vari mestieri, poi a 29 anni, incontra Jerry Lewis e la coppia debutta nel 1949 sul grande schermo, formando un vincente sodalizio artistico. Tra gli altri componenti del cast di Airport ci sono Jacqueline Bisset, Helen Hayes e Jean Seberg.

La trama del film Airport: un uomo fa esplodere una bomba su un volo di linea

In Airport, una tempesta di neve si è abbattuta su “Lincoln Airport” di Chicago, intrappolando un Boing 707 sulla pista. I tecnici sono intervenuti per rimuoverlo. Nel frattempo, in una delle poche piste disponibili, un altro Boing della stessa compagnia decolla verso Roma.

La nevicata funge solo da pretesto per mettere in luce le criticità dell’aeroporto. Il vero problema è il pilota Vernon Demerest, cognato di Mel, il direttore della compagnia aerea. Sarah è sicura che Vernon deciderà un giorno di sposarla, ma non è a conoscenza della relazione segreta tra il fidanzato e Gwen Meighen, una hostess che sarà in viaggio con lui per Roma.

La vita coniugale di Mel è in tempesta; sua moglie lo accusa di essere costantemente assorbito dal lavoro e di trascurare la casa. In realtà, Mel è attratto dalla vedova Tanya Livingston, che ricambia i suoi sentimenti. Tuttavia, i problemi dell’aeroporto passano in secondo piano quando emerge la situazione di pericolo sul volo per Roma.

L’equipaggio è in allerta poiché si sospetta che il passeggero Guerrero abbia nascosto una bomba nella valigia che porta con sé. La notizia trapela mentre l’aereo sorvola l’oceano. Guerrero intende far detonare la bomba e morire durante il volo, così la moglie potrà incassare l’assicurazione sulla sua vita. Il comandante Vernon tenta di disarmarlo, ma Guerrero provoca l’esplosione della bomba.

Guerrero perde la vita, un’assistente di volo riporta ferite e l’aereo, seppur danneggiato, riesce ancora a volare; il comandante cerca di farlo atterrare sulla pista che nel frattempo i tecnici sono riusciti a liberare.