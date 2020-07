Aishwarya Rai Bachchan ricoverata per Covid/ In ospedale con figlia, marito e suocero

Aishwarya Rai Bachchan, star di Bollywood e ex Miss Mondo, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Mumbai assieme alla figlia di otto anni. Solo una settimana fa l’attrice era venuta a conoscenza di essere positiva al Covid-19. Madre e figlia non sono però le uniche ad essere state ricoverate. Sono infatti stati trasportati nello stesso ospedale, il Nanavati Hospital, anche suo marito, l’attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il padre di lui, la leggenda di Bollywood, Amitabh Bachchan, di 77 anni. Entrambi sono stati poi messi in isolamento e terapia intensiva. In India, dove i casi di coronavirus hanno ormai superato il milione, quella della famiglia Bachchan rispecchia la famiglia più illustre finita in ospedale a causa della pandemia di Covid.

Aishwarya Rai e la famiglia Bachchan: come stanno dopo il ricovero?

Stando a quanto riportato dal Times of India, Aishwarya e la piccola Aaradhya hanno scoperto di essere positive domenica scorsa e da quel giorno si sono chiuse in isolamento a casa. Il ricovero è scattato ieri, come svelato da una fonte ospedaliera al giornale indiano, quando l’ex Miss Mondo ha iniziato a palesare “forti difficoltà respiratorie”. Sebbene non siano stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di salute dei membri della famiglia Bachchan, inizialmente si è parlato di una forma lieve del contagio. Tant’è che il capostipite Amitabh — noto come Big B — ha continuato in questi giorni a inviare tweet dal suo account, ringraziando i tanti fan per essergli stati vicini in questo momento complicato oltre che per «l’amore senza limiti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA