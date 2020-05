Aitor Luna è Arnau in La cattedrale del mare/ Un passato in Velvet e Velvet Colleccion

Pubblicità

Aitor Luna è uno dei nomi più gettonati quando si parla di fiction e serie tv spagnole. Nel suo paese d’origine del resto è più che conosciuto per il suo ruolo di Gonzalo Montoya, l’Ispettore della serie Los Hombres De Paco. Oggi, martedì 19 maggio 2020, inizieremo invece a conoscerlo nei panni di Arnau ne La cattedrale del mare, in onda nella prima serata di Canale 5. In questo nuovo lavoro, Luna interpreta un uomo guidato dalla fortuna e dalla fede, alla ricerca di un riscatto per via delle ingiustizie subite. Si troverà però a dover fare i conti con due amori opposti: da un lato quello di Aledis, figlia di un vicino di casa e il vero amore della vita di Arnau. Dall’altro invece la cortigiana che la famiglia vorrebbe che sposasse e che in realtà lo disprezza per via delle sue umili origini. E sarà questo dettaglio a impedirgli di diventare il marito di Aledis, data in moglie a un vecchio ricco che non ama affatto. Un amore impossibile quindi quello fra i due giovani, ma non diventerà un ostacolo per Arnau, che nonostante la sua nascita come servo, riuscirà a sussurrare all’orecchio del re e ad ottenerne i favori.

Aitor Luna, l’attrice cavalca l’onda del successo e su Netflix…

Aitor Luna continua a cavalcare l’onda del successo, soprattutto per quanto riguarda il mondo seriale. Dopo aver confermato la propria popolarità con La Cattedrale del Mare e con il successivo La reina del sur, è ritornato in streaming per Netflix con la serie tv Valeria, basata sui romanzi di Elisabet Benavent. Qui interpreta Sergio, un uomo sposato che finirà nel letto di una delle amiche di Valeria, Lola. Un bel passo in avanti da quando pochi anni fa l’attore prestava il volto a Humberto Santamaria in Velvet e Velvet Colleccion. “Un salvatore, un ragazzo con un codice etico, onesto e con molti valori“, ha detto invece del suo Arnau al sito iberico Diez Minutos. L’attore ha sentito inoltre un certo peso nel prendere parte di un lavoro che di sicuro avrebbe attirato lo sguardo di tutto il mondo. “Il romanzo è stato letto da molte persone e le aspettative sono alte“, ha sottolineato, “che lo guardino in tutto il globo invece non ha alcuna importanza“. E pensare che in origine il ruolo era stato affidato al fratello Yon: “È vero e lo avrebbe anche accettato, ma era con un’altra serie”. Per interpretare Arnau, Luna ha dovuto inoltre indossare una barba finta, ma solo per metà. Soprattutto perchè l’epoca in cui è ambientata la serie impone una grande attenzione per il trucco e parrucco.



