C’è chi lo fa senza nemmeno accorgersene quando è al ristorante, un gesto incondizionato che però cela un significato ben preciso

Se ti capita di aiutare i camerieri a sparecchiare quando sei seduto al tavolo di un ristorante o di un bar, ti interesserà sapere che per le psicologia questo comportamento ha un significato ben preciso. Sebbene per il Galateo, in certi locali, soprattutto quelli più esclusivi, sarebbe buona educazione non avvicinare il piatto al cameriere, in trattorie o ristoranti più informali, è sicuramente consentito.

Oroscopo cinese: scopri che animale sei e cosa ti riserva il futuro

C’è chi proprio non riesce a farne a meno, così capita che quando si è seduti al ristorante e arriva il cameriere, gli si avvicina il piatto o altro, addirittura c’è chi si spinge anche oltre, raggruppando tutte le stoviglie prima di passargliele. Si tratta di un gesto che senza dubbio è apprezzato dalla persona che sta lavorando, ma aldilà del comportamento altruista, aiutare i camerieri al ristorante delinea un profilo psicologico ben preciso.

Dove vive Gianluca Ginoble: la casa (da sogno) del tenore

Cosa vuol dire aiutare i camerieri a sparecchiare al ristorante

Per la psicologia aiutare un cameriere a sparecchiare il tavolo dove si è seduti rientra in quei comportamenti che sono chiamati “prosociali”, ovvero quei gesti che si compiono senza attendere qualcosa in cambio. Effettivamente quando si avvicina il piatto a una persona che sta lavorando in un locale, mentre magari si è seduti a godersi un bel pranzo, non ci si aspetta nulla.

Secondo gli psicologi chi aiuta a sparecchiare è una persona che ha una grande empatia, che vuole aiutare chi sta lavorando, comprendendo come magari chi si ha davanti è affaticato da una dura giornata di lavoro e un piccolo supporto non può che far piacere. E’ un gesto che non cela né pietà né obbligo, lo si fa e basta, perché si sente un impulso su cui non si riflette. Per la psicologia chi di solito aiuta il personale di un locale a sparecchiare, è una persona che sente il valore del lavoro altrui e lo gratifica, è una persona attenta ai dettagli e ai bisogni degli altri.

Immagini auguri buon 2 giugno 2025, Festa della Repubblica/ Foto, video e GIF per i vostri messaggi

Una persona cui piace aiutare in una società dove si è sempre più individualisti, una persona che ha il senso della parità e non si mette su un piedistallo solo perché è seduto a un ristorante. Aiutare un cameriere in un ristorante a sparecchiare non ha alcuna volontà strategica, si cerca solo di dare una mano, nel senso reale del termine, senza volere nulla in cambio. Non tutti coloro che aiutano a sparecchiare quando sono seduti in un locale pubblico sono persone altruiste, ma è molto probabile che chi lo fa è una persona altruista, buona, empatica e leale, sempre pronta a preoccuparsi degli altri, anche quando sono dei perfetti estranei.