Aiuto, ho ristretto la prof!, così come tutta la fortunata saga tedesca, usa l'escamotage del fantastico per affrontare temi importanti per i bambini

Aiuto, ho ristretto la prof!, film su Italia 1 diretto da Sven Unterwaldt

Sabato 11 ottobre, in seconda serata su Italia 1 alle 23.20, verrà trasmesso il film Aiuto ho ristretto la prof!, una pellicola divertente per ragazzi, adatto a tutti ma soprattutto ai bambini, che tratta il difficile tema del bullismo e dell’inclusione, ma non solo, anche del rapporto spesso contrastato tra giovani e adulti.

Nella produzione cinematografica tedesca per ragazzi, uscita nel 2015, il regista Sven Unterwaldt dirige i giovanissimi interpreti Oskar Keymer, il protagonista Felix, Lina Hueker, la sua amica Ella, Anja Kling (la professoressa rimpicciolita), Axel Stein, Georg Sulzer, Eloi Christ (che fanno parte dei bulletti).

Il film è stato interpretato come un sequel di Aiuto, ho ristretto mamma e papà, e successivamente come il continuo di Aiuto, ho ristretto i miei amici!

La sceneggiatura è di Gerrit Hermans, assieme a Floria Schumacher e Siljia Clemens.

La trama del film Aiuto, ho ristretto la prof!: una magia che diventa un’occasione

In Aiuto, ho ristretto la prof!, protagonista, Felix, ha 11 anni e deve affrontare la sfida di andare in una nuova scuola: come tutti i primini, il bambino si troverà ad affrontare molteplici avventure.

In primo luogo incontra la compagna di classe Ella, con la quale fa subito amicizia, una ragazzina a prima vista più scaltra, che però lo è solo apparentemente, e cela lo stesso suo carattere mite e introverso.

Incontrerà anche la professoressa di matematica, la temibile Schmitt, che in principio non vuole ammetterlo nella scuola e gli mette letteralmente i bastoni tra le ruote.

Feliz non avrà vita facile, comprese le interferenze di un gruppo di temibili bulletti che lo sfidano a entrare in una stanza buia come atto di iniziazione.

Felix è costretto, infatti, a varcare la soglia di un gabinetto chiuso a chiave, abitato dal fantasma del direttore dell’Istituto.

In realtà, questo è solo un escamotage per metter in cattiva luce l’ultimo arrivato: colto in fragrante dalla perfida direttrice della scuola, la terribile professoressa Schmitt-Gossenwein, Felix, durante la fuga, riesce accidentalmente a farla rimpicciolire. Come? Questo lo capirete guardando il film!

La prof, ridotta a soli 15 cm, è ora una signorina Rottermeir formato tascabile, e il nostro protagonista decide di metterla dentro lo zainetto, cercando un modo per farla tornare a com’era in principio.

Da qui si sviluppa la narrazione di tutto il film e i due, Feliz e la mini-docente, diventano partner in crime: nel frattempo si scoprirà che la scuola rischia di chiudere e i due escogiteranno tutti i modi per impedire che questo avvenga. Si consoliderà fra di loro un rapporto di collaborazione, stima e amicizia, che ribalterà la trama.

I due, allievo e professoressa di matematica, metteranno insieme forze, strategie, intelligenza e astuzia per salvare la scuola e loro stessi da morte certa!