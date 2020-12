Aiuto ho ristretto mamma e papà/ Su Italia 1 il film con Oskar Keymer (30 dicembre)

Aiuto ho ristretto mamma e papà va in onda su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 dicembre, alle ore 14:00. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2018 con la regia che è stata affidata a Tim Trageser il quale ha dato il proprio supporto anche per quanto concerne l’ideazione e la scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Il film è stato direttamente distribuito sul circuito televisivo e i principali protagonisti sono Oskar Keymer, Anja Kling, Axel Stein, Julia Hartmann, Andrea Sawazaki, Otto Waalkes e Lina Huesker.

Aiuto ho ristretto mamma e papà, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Aiuto ho ristretto mamma e papà. In una cittadina tedesca vive un ragazzo di nome Felix il quale frequenta un liceo davvero particolare nel quale non mancano i motivi per divertirsi quotidianamente. Il ragazzo ha scoperto che il liceo è infestato dal fantasma di un vecchio direttore il quale per ragioni ancora non note continua a vagare con il suo spirito all’interno della struttura per assicurarsi che tutto proceda nel modo giusto e che quindi il liceo sia punto di riferimento per l’educazione e la cultura dei più giovani. Un giorno Felix, che è l’unico che è riuscito a vedere il fantasma con il quale peraltro interagisce quotidianamente, si accorge che in un’altra zona della struttura scolastica è presente una nuova inquilina. Infatti si tratta dello spirito di una vecchia direttrice la quale quotidianamente cerca di dare il proprio supporto creando però soltanto scompiglio nella classe liceale.

Insomma, Felix si trova davvero bene in questa cittadina e soprattutto nel liceo nonostante debba fare i conti con 2 fantasmi. Purtroppo un giorno ascoltando un’animata discussione tra i suoi genitori si accorge che quest’ultimi stanno valutando l’opportunità di lasciare la cittadina tedesca per questioni lavorative e trasferirsi nella lontanissima Dubai, negli Emirati Arabi. Per lui sarebbe una vera e propria tragedia anche perché nella cittadina tedesca ha tantissimi amici e motivi di divertimento. Inizia a desiderare ardentemente di restare in quella cittadina fino a che un giorno come un vero e proprio sortilegio i suoi genitori si rimpiccioliscono come fossero degli gnomi. Tocca a Felix occuparsi dei suoi genitori in attesa che tutto possa tornare alla normalità e soprattutto dovrà gestire anche il non semplice rapporto con i fantasmi presenti a scuola. Una divertente avventura adatta insomma per tutta la famiglia e per il periodo natalizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA