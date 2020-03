Ajer al Milan?/ Calciomercato, il difensore del Celtic piace al Elliott e la Roma…

In vista della prossima finestra di calciomercato estiva, in casa Milan si vagliano profili giovani e interessanti da consegnare a Stefano Pioli per la prossima stagione e in tal senso, ecco che le ultime indiscrezioni di calciomercato vedono Kristoffer Ajer vicino al Milan per giugno. Il volto forse è poco noto, ma di certo pare aver già tutte le caratteristiche che piacciono al fondo Elliott, proprietario del club milanese. Ajer è infatti il difensore centrale norvegese classe 1998 (21 anni dunque) ora in maglia del Celtic e in scadenza di contratto nel 2022: per lui una bella stagione poi quella corrente in Scozia, dove ha messo a tabella 4263 minuti di gioco, con 4 gol e due assist vincenti. Da ricordare che il nome di Ajer poi in Italia non risulta del tutto nuovo: nel 2014 fece infatti un provino con la Roma primavera, che non ebbe poi successo. Che i giallorossi ora si stiano mangiando le mani?.

AJER AL MILAN? IL DIFENSORE PIACE AL FONDO ELLIOTT

Come abbiamo detto prima, stando alle ultime voci di calciomercato, pare che Ajer sia ben vicino al Milan, e che grandi novità potrebbero arrivare già a giugno, per la prossima finestra di contrattazione. Dopo tutto solo pochi giorni fa, come ci riporta il portale specializzato calciomercato.com, l’agente dello stesso difensore del Celtic ha dichiarato che il norvegese non avrebbe rinnovato il contratto con il club scozzese e che nel frattempo parecchi club europei si sarebbero fatti avanti per il suo assistito. Tra questi, secondo alcuni media norvegesi vi sarebbe anche il Milan, attirato dalle brillanti prospettive di questo giovanissimo talento, proveniente da Raelinge, che pure nonostante la sua età ha già messo a tabella ben 151 presenze in carriera. Staremo a vedere.

