Ajla Tomljanovic, chi è la fidanzata di Matteo Berrettini/ “È molto leale, mi sostiene sempre”

Chi è Ajla Tomljanovic, la fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic non è solo la fidanzata di Matteo Berrettini, ma anche una campionessa di tennis. Nata in Croazia, ma naturalizzata australiana, Ajla durante le prove del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2021 ed ha ottenuto come best ranking la posizione 38 nel febbraio 2022. Una carriera in ascesa quella della fidanzata del tennista italiana considerato uno dei più forti di tutti i tempi. Proprio la tennista, in occasione di una intervista rilasciata a tennis.com, ha parlato della sua carriera, ma anche della sua storia d’amore con il campione. “La mia vita tennistica è piena di avventure, di momenti belli e brutti. Niente di buono arriva senza passare attraverso tutto il male. È come un ottovolante, ecco perché lo adoro. Ogni giorno succede qualcosa di diverso e cerco di godermelo il più possibile, perché non potrò giocare per molto tempo” – ha detto la Tomljanovic.

Non solo, la tennista ha aggiunto: “più invecchio, più apprezzo quello che faccio” ha sottolineato la ragazza 28enne, che ha aggiunto: “Qualcosa che mi piace di questo sport è che letteralmente ogni settimana c’è una nuova opportunità. Quello che mi dico quando le cose si complicano, che avrò sempre la possibilità di fare meglio. Il mio tennis è piuttosto aggressivo. Sto lavorando per migliorarlo ancora. Voglio essere quella che prende l’iniziativa in campo”.

Ajla Tomljanovic: “Mi piace avere un partner dello stesso settore”

Ajla Tomljanovic è legatissima al suo team e alla squadra che considera la sua famiglia: Quando viaggia in giro per il mondo per le gare di tennis non è mai sola: “mio padre viaggia con me da quando ho memoria. Direi che la mia personalità resta la stessa quando sono in campo. Sono una persona molto testarda e competitiva”. La campionessa non nasconde poi di avere ancora tantissimi obiettivi da raggiungere: “entrando in questo nuovo anno penso che i miei obiettivi non siano cambiati molto. Voglio vivere nuove esperienze, il che significa fare meglio degli anni precedenti. L’intento è solo quello di migliorare”.

Infine sulla storia d’amore con Matteo Berrettini ha confessato: “è molto leale, mi sostiene sempre. Mi piace avere un partner dello stesso settore perché viaggiamo nello stesso posto molte volte, ci godiamo più tempo insieme. Spero sempre di vincere lo stesso giorno, quindi non dobbiamo fingere di non essere felici”.



