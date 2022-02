AJLA TOMLJANOVIC, FIDANZATA MATTEO BERRETTINI/ “Lei vive in Florida, io in Europa”

Matteo Berrettini ha calcato il palco del Festival di Sanremo 2022 e, nonostante l’emozione del momento, non ha mancato di parlare della sua fidanzata, Ajla Tomljanovic, nei cui confronti ha davvero speso parole al miele, a testimonianza di come il sentimento che li unisce sia solido e arduo da scalfire: “Ho una splendida fidanzata, anche lei gioca a tennis – ha esordito il semifinalista degli Australian Open 2022 –. Come facciamo per vederci? Ci organizziamo e quando ci alleniamo devo farla vincere, altrimenti son guai! Però riusciamo a vederci proprio in occasione dei tornei, perché i più importanti li facciamo assieme. Lei vive in Florida e io in Europa, dunque è sempre un problema”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Matteo Berrettini, vita privata e segreti del tennista/ Dall'impresa dagli Australian Open all'Ariston

Chi è Ajla Tomljanovic?

Ajla Tomljanovic è la fidanzata di Matteo Berrettini, il campione di tennis ospite di Sanremo 2022. Un grande amore quello nato tra i due tennisti che sono legati da diverso tempo. Proprio la campionessa croata, naturalizzata australiana, parlando della relazione col campione italiano ha rivelato: “ci alleniamo spesso insieme. Quando entrambi riusciamo ad esprimere un livello di gioco alto, allora escono fuori buone sedute. A volte però capita che non finiscano bene”. Anche Berrettini intervistato da Sky Sport ha rivelato sulla coppia: “facciamo delle partite dove mi impedisce di utilizzare il dritto e il back, praticamente posso usare solo il rovescio. Così lottiamo, è vero. Ma alla fine litighiamo comunque”.

DIRETTA/ Berrettini Nadal (1-3): Matteo ko, Rafa in finale agli Australian Open 2022

La coppia oramai non si nasconde più, anzi sono usciti allo scoperto vivendo il loro amore alla luce del sole. “Da quando ho iniziato a frequentarla mi sono accorto che gioco meglio. Beh, devo ammetterlo perché è importante avere una persona che capisca cosa stai facendo” – ha dichiarato Berrettini che per motivi di lavoro proprio come la compagna è spesso in giro per il mondo.

Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini: “il tennis è parte della nostra vita”

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic sono follemente innamorati. Anche se per motivi di lavoro sono spesso lontani, appena possono cercano di ritagliarsi dei momenti tutti per loro. “Viaggiamo tutto il tempo. Non ci vediamo per molto ogni volta. Durante i periodi di quarantena ci siamo potuti vivere di più e devo ammettere che sono stato veramente bene con lei” – ha detto il campione italiano precisando – ognuno vive la propria vita, sapendo tutto ciò che fa l’altra persona. Nessuno dei due cerca di superare questa linea e mi fa veramente bene tutto ciò”. Entrambi giocatori di tennis non nascondono: “naturalmente tra di noi parliamo di tennis, ma quando siamo insieme e andiamo fuori a mangiare non vogliamo parlarne. Il tennis è una grande parte della nostra vita, ci alleniamo tutti i giorni. Quando andiamo a cena fuori vogliamo svagarci e pensare ad altro”.

Pronostico Berrettini Nadal/ Bertolucci: "Le armi? Il servizio e..." (esclusiva)

Parlando del futuro, Berrettini ha rivelato: “Un doppio misto con lei? Chissà, magari proveremo presto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA