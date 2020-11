Aka 7even/ Al piano conquista tutti, e la ballerina Martina? (Amici 2020)

Dategli un piano e solleverà il mondo, questo è quello che succederà oggi ad Aka 7even che dopo il suo ingresso scoppiettante al grido di rap e trap, adesso sembra pronto a tornare alle origini mettendosi al centro dello studio di Amici 2020 e mostrandosi in tutto il suo splendore, lo stesso che Luca Marzano ha mostrato anni fa ad X Factor commuovendo i giudici. Il giovane finito in coma e tornato alla vita proprio grazie alla musica, oggi tornerà a combattere per portare a casa la maglia della scuola confermando il suo banco e, secondo le anticipazioni di Amici 2020, ha rinunciato anche all’autotune ed è proprio questo che spingerà tutti gli insegnanti di canto a rimanere stupiti e, quindi, a confermare la sua felpa e il suo posto nella scuola. Questo percorso lo cambierà ancora come è successo in passato?

Aka 7even ad Amici 2020 conquista tutti al piano ma con Martina..

Dall’altro lato, per un successo che arriverà oggi nel pomeridiano di Amici 2020, Aka 7even sembra avere una questione irrisolta in casetta con i suoi compagni. A finire sotto la lente è stata la sua possibile cotta per una delle ballerine del programma, la bellissima Martina. La pupilla di Lorella Cuccarini, ballerina di latino, ha colpito il cantante che ha ammesso, tra le righe, il suo debole per lei parlando con Esa e il suo debole per l’altra ballerina, Giulia. In casetta abbiamo visto Luca molto vicino a Martina soprattutto quando lei aveva bisogno di sostegno dopo una giornata no. Quando lui si è avvicinato pericolosamente a lei, a rischio bacio, la ballerina lo ha allontanato. Forse anche lei prova un debole per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA