Aka 7even “Fede? Ho un bellissimo rapporto con Dio”/ “Quando sono andato in coma…”

Nonostante la giovane età, Aka 7even ha sviluppato un profondo rapporto con la fede. “Molto stretto”, ha detto lo stesso artista nell’intervista a Il Giornale. “Uso la fede a 360 gradi per ogni cosa, è parte integrante della mia vita. Ho un bellissimo rapporto con Dio”. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha spiegato anche l’origine di questa spiritualità: “Tutto nasce dal periodo di coma: penso che ci sia stato un miracolo. Da quel momento ho avuto un approccio molto, molto stretto”. Aveva 7 anni e finì in coma a causa di una grave encefalite.

Aka7even finale Sanremo 2022/ "Perfetta così", "Non mi amavo e non stavo bene"

Quell’esperienza ha influenzato inevitabilmente il suo essere artista: “Il coma mi ha portato a prendere la vita in modo diverso, dando un valore più importante alle cose rispetto a prima. Oggi ci sei, domani non si sa: cerco di vivere la quotidianità al 100%, sia emotivamente che a livello di energia”. Un approccio che Aka 7even ha anche al Festival di Sanremo 2022, dove ha portato la sua canzone ‘Perfetta così’. Tra l’altro ha le idee chiare sul suo futuro: “Dopo Sanremo mi butto in studio per cercare di scrivere qualcosa e per continuare la preparazione dell’album”.

Aka7even, ex fidanzata/ "Bello sputare...", il dissing con Martina Miliddi

AKA 7EVEN SU ARISA E GIANNI MORANDI…

“Pensavo fosse tutto schematizzato sul lavoro e sulla dedizione, ma in realtà è anche molto divertente”, ha spiegato Aka 7even a Il Giornale a proposito della sua esperienza al Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston ieri ha portato la cover di ‘Cambiare’ di Alex Baroni, cantata con Arisa: “Ho pensato al duetto con Arisa per la sua sensibilità, per il rapporto che c’è e per l’enorme dote canora: per me è una delle voci più belle che abbiamo in Italia. Sono molto felice”. In merito invece alla sua canzone, ‘Perfetta così’, racconta l’importanza di accettarsi, cosa che lui ha fatto.

Aka7even, significato tatuaggio sulle mani/ Scritta con nome d'arte per celebrare il suo successo

“Sentivo a livello emotivo di non vivere la quotidianità nella maniera giusta: ho captato il problema e ho fatto sì che non accadesse più”. Tra i suoi colleghi l’ha colpito Gianni Morandi, “una persona umilissima”. Invece non ha ancora sentito Maria De Filippi: “Non ho avuto ancora modo di sentirla, sarà sicuramente impegnatissima, ma spero di sentirla il più presto possibile”. Infine, Aka 7even ha spiegato che non c’è una regola per la quale un artista deve prendere posizione o meno su un tema: “Ognuno deve fare ciò che sa fare, bisogna esporsi in base a ciò che si sa”. Riguardo i vaccini però sa che gli artisti sono dei modelli: “Sono consapevole del fatto che un artista debba assolutamente dare l’esempio: è esposto al grande pubblico e ci sono persone che ne vogliono trarre esempio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA