Qualche anno fa Aka 7even si è legato a Francesca Galluccio, ragazza originaria di Napoli con la quale ha avuto una storia d’amore durata circa un anno. Francesca è la sorella di Miriam Galluccio, fidanzata (o meglio, ex) di un altro protagonista di Amici nello stesso anno di Aka 7even, ovvero LDA, Luca D’Alessio, il figlio di Gigi. La storia con Francesca Galluccio è finita circa un anno fa, anche se non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Aka 7even né della sua ex: appare certo, però, che i due non stiano più insieme. Da tempo, infatti, non si mostrano in coppia sui social e questo ha fatto pensare che tra loro le cose siano finite. Dunque, quello che in tanti si chiedono, è: oggi Aka 7even ha una nuova fidanzata?

La risposta a questa domanda non è semplice, considerando che dopo aver vissuto una storia piuttosto mediatica, Aka 7even ha deciso di vivere in maniera riservata la sua vita privata. Non sappiamo dunque se nella vita del cantante ex Amici ci sia o meno una nuova compagna dopo la rottura con la sua ex, alla quale è stato legato per circa un anno, in contemporanea con la storia che LDA ha avuto con Miriam Galluccio, la sorella di lei.

Aka 7even cambia look… E vita?

Aka 7even si è preso, nell’ultimo anno, un periodo di stop e di allontanamento dalla musica. L’artista è tornato pochi mesi fa sui social e si è mostrato profondamente cambiato, con un look che lo rende più adulto e sicuramente anche più apprezzabile dal genere femminile. Ha infatti eliminato il biondo che lo aveva contraddistinto durante l’avventura di Amici e si è mostrato con un capello più lungo e mosso. Non sappiamo se, come per le donne, anche nel suo caso questo cambio di look corrisponda ad un cambio vita: potrebbe però essere sintomo di un nuovo amore nella sua esistenza.