Dopo un lungo periodo di assenza, Aka 7even è tornato sui social e inevitabilmente sta facendo parlare di sé. “Sono più consapevole e libero” ha affermato il giovane artista dopo un anno di silenzio. Dal punto di vista lavorativo, dunque, l’ex Amici è tornato più carico di prima. Ma per quanto riguarda la vita privata, invece, quali sono le novità? Aka 7even ha una nuova fidanzata? In passato Aka 7even è stato legato a Francesca Galluccio, sorella di Miriam, la fidanzata (o meglio, ex) di LDA. Una storia finita un anno fa, senza conferme ufficiali da parte dei due. Si è capito però tramite i social che la loro relazione fosse finita. Oggi Aka 7even ha una nuova fidanzata? Non sappiamo se ci sia una nuova donna o meno nella sua vita: vige infatti il riserbo sul suo profilo social.

Non sappiamo se Aka 7even abbia o meno una fidanzata ma certamente per lui è un periodo di cambiamenti. L’artista è tornato sui social con un nuovo look che ha fatto impazzire i fan. L’ex Amici, che nel 2020 ha preso parte al talent show di Maria De Filippi facendosi conoscere per il suo talento musicale, si è mostrato di recente con un capello tutto nuovo che ha ricevuto non poche approvazioni. Il ragazzo, che circa un anno fa si è preso una pausa importante dal mondo della musica per concentrarsi su se stesso e sulle sue passioni più vere, in questo periodo di assenza dai social è cambiato profondamente, anche nel look.

Aka 7even, infatti, ha eliminato il biondo platino e ha adottato una pettinatura con un capello un po’ più lungo e mosso, effetto bagnato. Insomma, un cambio look che a dire il vero è stato molto appezzato. Non sono mancati infatti i like e i commenti positivi sul look del giovane artista, che ha raccontato in questo periodo di aver ascoltato la sua mente e il suo corpo, cambiando anche dal punto di vista estetico.