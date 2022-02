Aka 7even: Il coma da piccolo, oggi fidanzato con…/ Le curiosità sul cantante a Sanremo 2022

Aka7even, la malattia che rischiò di portarlo via nell’infanzia

Aka7even sarà uno dei nuovi concorrenti del Festival di Sanremo 2022. Luca Marzano, questo il suo nome vero, giunge alla notorierà nel 2021 grazie alla partecipazione al talent show, condotto da Maria De Filippi, Amici. In quell’occasione riuscì ad arrivare in finale, riscontrando un‘enorme successo e conquistando il cuore di tanti telespettatori con la sua splendida voce e i suoi brani unici. Proprio nei giorni successivi la finale Aka7even ha sconvolto i fan raccontando al Corriere della Sera di aver rischiato di perdere la vita quando era solo un bambino. A sette anni l’artista è finito in coma a causa di una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il suo cervelletto. Per fortuna i medici sono riusciti a salvarlo in tempo. Le parole del cantante sono state: “A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti”.

Aka7even si è ripreso alla grande dalla malattia che lo ha colpito da piccolo e oggi è anche riuscito a realizzare il suo grande sogno più grande, salire sul palco del Festival di Sanremo. Inoltre, il cantante è stato anche al centro di diversi gossip nell’ultimo anno. Dalla storia con la ballerina Martina Miliddi, finita con la chiusura del talent show Amici, alla presunta frequentazione con un’altra nota ragazza. Si tratta di un’influencer molto conosciuta, visto che è stata protagonista del reality show “Il Collegio”, in onda su Rai 2. Lei si chiama Alice De Bortoli. Tuttavia lo scorso settembre il cantante ha dichiarato: “No, non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso” in occasione del Festival Letterario dove conferivano il Premio Fabula, Aka7even ha ribadito: “Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque”.

