Aka 7even/ “In coma a 7 anni, ho trasformato la fragilità in forza”

«A sette anni sono stato in coma per sette giorni, ho sentito il bisogno di ricollegare questa cosa al mio norme artistico»: così ha esordito Aka 7even ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’artista, in gara a Sanremo 2022, ha ricordato: «Ricordo quasi nulla. Ricordo che in quel periodo avevo visto i miei nonni, che però non avevo mai visto. E’ stata un’esperienza che mi ha segnato e che mi ha formato».

Aka7even, “Perfetta così” la canzone di Sanremo 2022/ E se vietassimo l’autotune?

Aka 7even ha poi parlato degli effetti di quella esperienza nella sua vita: «Inizialmente mi ha dato un po’ di fragilità, ma sono riuscito a modificare le fragilità in forza. Questa esperienza mi ha fatto le spalle forti per superare determinate situazioni. E’ stato un episodio che mi ha formato veramente tanto». L’artista, reduce dal talent Amici di Maria De Filippi, ha voluto elogiare il ruolo della famiglia nella sua vita: «La mia famiglia mi è stata molto vicino e mi ha sempre lasciato libero. Se non fosse stato per loro, avrei potuto mollare: mi hanno sempre spronato a continuare gli studi musicali».

Aka7ven positivo al Covid, Sanremo a rischio?/ Come sta e cosa succede col Festival

AKA 7EVEN: “PORTO SUL PALCO TUTTO QUELLO CHE HO PASSATO”

Nel corso della sua intervista a Rai 1, Aka 7even ha presentato il brano “Perfetta così”, che canterà questa sera nella seconda serata del Festival: «È un elogio a chi non si sente accettato e che cerca di accettarsi. In prima persona l’ho vissuto io e voglio lanciare un messaggio: per me è importantissimo». «Porto tutto quello che ho passato sul palco, tutte le esperienze mi hanno formato. Porterò tutto me stesso e cercherò di godermela al 100%», ha aggiunto Aka 7even, che si è poi soffermato sull’importanza di accettarsi: «Io l’ho capito di recente, con l’aiuto delle persone al mio fianco. Ho costruito e formato il carattere che ho ora: è stato un percorso difficile, c’è voluta una vita per farlo ma un secondo per realizzarlo e questo è importante».

LEGGI ANCHE:

Aka7even dal coma ai flirt cin Cosmary e Rosa di Grazia/ "Stavano per staccarmi la spina..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA