AKA 7even è fidanzato? Dopo la storia d'amore finita con Francesca Galluccio, nella sua vita c'è un'altra ragazza? Tutto sulla sua vita privata

AKA 7even ha ottenuto un successo straordinario dopo Amici, diventando uno degli idoli del pubblico, che si è interessato alla sua musica ma anche alla sua vita privata, della quale non sappiamo moltissimo. Il cantante, infatti, sembra molto riservato, anche se in passato è stata resa nota una sua relazione sentimentale. Aka 7even è stato infatti fidanzato con Francesca Galluccio, un volto “noto” per via soprattutto di una sua parentela. La ex fidanzata di AKA 7even è infatti la sorella di Miriam Galluccio che è stata la fidanzata di LDA, ovvero Luca D’Alessio, figlio di Gigi. I due hanno preso parte ad Amici nello stesso anno, stringendo un legame importante. E, proprio per via del loro legame d’amicizia, i due hanno cominciato una storia d’amore più o meno nello stesso periodo con le due ragazze, gemelle.

AKA 7even, dopo Francesca Galluccio è fidanzato? È mistero

Una storia d’amore, quella tra AKA 7even e Francesca Galluccio, che è durata più di un anno. Il segnale della rottura tra i due era arrivato dai social: lei, infatti, a luglio dello scorso anno ha cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno, ex di Amici. La conferma dell’addio non è arrivata da parte di nessuno dei due: i due non hanno infatti confermato la fine della loro storia d’amore ma da un anno circa, non mettono più nessuna foto insieme e non sono più stati avvistati in coppia.

A quanto pare, dunque, la rottura sarebbe definitiva. Non è chiaro se oggi nella vita di AKA 7even ci sia o meno qualcun altro: il cantante è infatti molto riservato nonostante sia un personaggio pubblico e non si è fatto vedere più con nessun’altra ragazza, né dal vivo né sui social. Parlando della sua nuova quotidianità, l’ex Amici si è detto attualmente “più consapevole e libero” dopo aver fatto una lunga ricerca interiore.