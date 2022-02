Aka 7even spiega testo canzone Sanremo 2022 “Perfetta così”/ Tra accettazione e….

AKA 7EVEN A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “PERFETTA COSÌ”, LE CURIOSITÀ

Aka 7even è tra gli artisti più amati del Festival di Sanremo 2022 e il testo di “Perfetta così” è tra le canzoni in gara più ascoltate in radio. Reduce dall’enorme successo nel talent show Amici di Maria De Filippi, il giovane artista napoletano salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022 e i sentimenti sono tanti, come confidato ai microfoni di Raiplay, «un’emozione unica e irripetibile». Nella stessa intervista, Aka 7even ha rivelato: «Se la mia vita fosse una canzone probabilmente sarebbe “Caruso” di Lucio Dalla, perché in quel pezzo è rappresentata Napoli nell’amore totale descritto nel testo».

Tra le curiosità più interessanti legate ad Aka 7even e alla sua partecipazione a Sanremo 2022 riguarda il “playstation” gate: come rivelato nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista è l’unico possessore di una console per videogiochi tra gli artisti in gara. «Il problema è se mi ci metto alle 2 o 3 di notte, ma in realtà la uso per fare due o tre partite per rilassarmi quando torno in camera», ha ironizzato la voce del testo di “Perfetta così”: «Sono arrivate due richieste per giocare alla play: quella di Tananai e quella di Sangiovanni (ride, ndr)».

SIGNIFICATO TESTO “PERFETTA COSI’” CANZONE SANREMO 2022, AKA 7EVEN: “”

“Perfetta così” è un testo che «parla dell’amarsi, dell’amor proprio e dell’accettarsi così come si è», come spiegato dallo stesso Aka 7even. Raccontando il suo brano in gara a Sanremo 2022, l’artista di Vico Equense ha sottolineato di non voler etichettarsi con un genere musicale: «Non avrei deciso di fare questo passo se non avessi avuto il pezzo giusto, penso che sia il momento e il luogo giusto per lanciare un messaggio che è quello dell’accettarsi dopo aver fatto un percorso personale su questo argomento». «Accettarsi e stare bene con se stessi è quello che ho fatto io», ha aggiunto Aka 7even ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ribadendo che questo brano nasce da alcune insicurezze personali: «È come se stessi parlando a mia madre, come se le stessi dando dei consigli per farli miei. Penso che la musica sia una delle terapie migliori esistenti». Non resta che aspettare stasera per riascoltare il testo della canzone “Perfetta così” di Aka 7even durante la terza serata di Sanremo 2022.

