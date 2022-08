Aka7even: 7even lo sceglie per la nuova linea dedicata alla scuola/ Web in tilt

Amici 20, Aka7even si attiva per una collab con 7even nonostante il suo problema di salute

Può dirsi l’outsider di Amici 20, dal momento che – nonostante la mancata vittoria finale al talent ha messo d’accordo pubblico e critica sul suo talento di cantautore pop, dentro e fuori dal contest tv prodotto e condotto da Maria De Filippi, e ora, nonostante un nodulo diagnosticatogli alla gola, prosegue la sua carriera artistica seppur con delle limitazioni. Si tratta di Aka7even. Il cantante di Loca si concede per adesso una pausa dai live show, in seguito alla notizia del sopraggiunto problema di salute che lo coinvolge -ovvero un nodulo diagnosticato sulle corde vocali- ma non rinuncia ad attivarsi per altri progetti in cantiere. In una Instagram story il giovane fa infatti sapere ai follower di essere alle prese con la realizzazione del materiale necessario per il nuovo album e tra gli stati pubblicati su Instagram, poi, si dichiara testimonial di una collezione di prodotti di cancelleria pensata per il mondo della scuola e che porta la sua firma, realizzata in collaborazione con il noto brand 7even, che tra l’altro riprende una parte del suo nome d’arte.

Il messaggio social che annuncia la nuova collaborazione

Ebbene sì, a corredo di una nuova carrellata di foto che lo immortalano con i prodotti 7even della collezione a lui ispirata, Luca Marzano in arte Aka7even rilascia il seguente messaggio su Instagram, rivolto al popolo del web, in particolare ai fan: “Potrai vincere una video call esclusiva direttamente con me. Scopri come sul sito www.seven.eu. *Concorso valido dal 10 Luglio all’8 Settembre 2022. Regolamento su www.seven.eu. @7seven_official”. Ai fedeli supporters, quindi, il giovane ex Amici 20 estende la possibilità di condividere con lui una video call, come da regolamento previsto al concorso indetto da 7even per la collaborazione.

E la collab tra il noto brand e Aka7even, intanto, manda il web in tilt, scatenando tra le reazioni più disparate via social. “Chi ha scelto Aka 7even per promuovere gli zaini della 7 Seven è un piccolo genio!”, si legge tra i cinguetìi più aggreganti del momento, postati su Twitter. “Tornerei a scuola solo per comprare tutto”, si legge poi tra le righe di un messaggio postato su Instagram da un fan accanito del cantautore di Napoli. Insomma, il popolo del web si dice al settimo cielo per la linea 7even ispirata ad Aka7even!

