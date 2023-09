Aka7even: a sorpresa lo show allo Stadio Diego Armando Maradona/ “Ho portato fortuna…”

Aka7even canta allo Stadio Diego Armando Maradona: il traguardo dell’ex Amici 20

Aka7even torna a sorprendere i fan e i tifosi del city club nel calcio, SSC Napoli, con un live show porta-fortuna per i concittadini tifosi della squad partenopea allo Stadio Diego Armando Maradona.

Accade nel pre-match di calcio, Napoli-Udinese, quando l’ex concorrente all’edizione Amici 21 di Maria De Filippi, originario di Napoli, si esibisce a grande sorpresa alla visione degli almeno 60mila spettatori accorsi allo Stadio titolato in onore alla memoria della leggenda calcistica Diego Armando Maradona.

Per la grande occasione, nel ruolo di viatico tra il suo debutto da special guest e performer al pre-match dello storico stadio partenopeo e la vittoria del Napoli suggellatasi di lì a poco, Aka7even registra un Medley di hit che nel suo repertorio sono certificate multi-disco di platino FIMI/Gfk. Parliamo dei singoli che Aka7even lanciava al debutto TV in musica, al talent di Amici 20, il singolo tormentone estivo Loca e la ballad romantica Mi manchi scritta a primo pugno dal cantautore e dedicata al grande amore oggi sua ex conosciuta tra i banchi della scuola di Maria De Filippi, Martina Miliddi.

Immagini, quelle della performance partenopea suggellante il traguardo di Aka7even come performer d’eccezione allo Stadio Diego Armando Maradona in un post su Instagram, che sono ora virali in un tripudio di interazioni social all’insegna dell’esultanza dei fan dell’ex Amici 21 unite a quelle dei tifosi del Napoli. “Cari tifosi del Napoli, alla fine ho portato fortuna!”, esclama Aka7even nel messaggio di pronta reaction al nuovo traguardo raggiunto allo Stadio Diego Armando Maradona, unitamente alla vittoria del city club partenopeo del 4-1 contro l’Udinese. Prima di Aka7even, allo storico Stadio di Napoli debuttava in qualità di performer d’eccezione, di recente, l’ex Amici 21 e concittadino figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA. Il Justin Bieber italiano, intanto, chiarisce la sua posizione sul gossip che lo vede bocciato ai casting per Mare fuori il musical.

