Aka7even al concerto per la pace/ “Essere buoni e leali verso il prossimo anche se…”

Tra gli artisti impegnati per la prossima edizione de Il concerto per la pace, spicca la presenza di Aka 7even, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Il giovane è oggi uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale, in particolare dalla platea giovanile. Qualche giorno fa, in occasione delle festività natalizie, si è lasciato andare ad un piccolo ma enigmatico sfogo su Twitter.

Aka 7even, il contenuto del tweet postato lo scorso 25 dicembre sembra un attacco velato verso qualcuno: “Oggi ho capito una cosa che probabilmente ho sempre pensato ma mai capito nel profondo, essere buoni e leali verso il prossimo”. L’artista ha poi continuato, con toni coloriti, spiegando di aver maturato tale pensiero anche in relazione alla probabile mancata riconoscenza di qualcuno in particolare.

Aka7even e il successo musicale: Dal nuovo singolo Non piove più alla collaborazione con Kamrad

Aka7even continua a collezionare successi musicali, soprattutto dopo l’importante vetrina della scorsa edizione del Festival di Sanremo. L’ultimo progetto musicale, lanciato dal singolo Non piove più, ha scalato in maniera repentina tutte le classifiche. In particolare, il brano risulta in tendenza sia su Spotify che Youtube.

Aka7even ha avviato una crescita artistica basata anche su importanti collaborazioni. Oltre ai lavori recenti con Guè Pequeno, su Spotify è arrivato a quota 52 milioni di stream con I Belive, scritto in collaborazione con il celebre artista tedesco Kamrad.

