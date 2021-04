Aka7even, Amici 2021/ Complimenti da Stefano de Martino ma quando una vittoria?

Aka7even ad Amici 2021 continua a perdere ma eviterà il ballottaggio?

Aka7even è in crisi netta. Se fino a qualche giorno fa piangeva e imprecava contro la sua stessa prof, Anna Pettinelli, rea di non assegnargli i pezzi giusti, in questi ultimi giorni i due hanno un po’ ricucito lo strappo ma le cose non sembrano migliorare, anzi. Il cantante è convinto di essere il peggiore del serale alla luce del fatto che i professori continuano a bocciarlo lasciandolo da parte e facendolo tornare al proprio posto sempre da sconfitto e questo non fa altro che confermare, almeno nella sua testa, che sarà davvero lui il prossimo eliminato del programma visto che le probabilità di uscire sono tante. Anche questo sabato, almeno secondo le anticipazioni, le cose non andranno meglio per il bel cantante dal ciuffo giallo, che dovrà scontrarsi con Deddy e non solo, portando a casa pochi complimenti e tante porte in faccia. Come finirà per lui? Per fortuna questa sera andrà in scena una sola eliminazione e questo fa ben sperare nei suoi confronti anche se niente sarà come sembra.

I complimenti di Stefano de Martino ma zero vittorie

Secondo le anticipazioni del serale di oggi di Amici 2021, sembra che Aka7even salirà sul palco solo nella terza manche del serale e che a quel punto non mancheranno le polemiche. Sembra che Luca andrà via amareggiato dopo l’ennesimo scontro perso con Sangiovanni visto che otterrà il voto solo di Stefano de Martino, con tanto di complimenti, ma non il voto di Emanuele Filiberto e Stash che preferiranno ancora il suo rivale. Nonostante la sconfitta e la delusione, però, il cantante di Anna Pettinelli non finirà al ballottaggio e, quindi, a rischio eliminazione, questa sarà una consolazione per lui?

