Aka7even, Amici 2021/ Fa infuriare la Pettinelli e Stefano e Stash lo bocciano!

Aka7even allo scontro con Anna Pettinelli prima del serale di Amici 2021

Aka7even è in crisi ad Amici 2021 e non solo per via di quello che è successo sabato scorso, quando ha rischiato seriamente di uscire dal programma, ma anche perché è finito nella morsa del pressing della sua insegnante Anna Pettinelli. Lui sicuramente non ci è andato giù leggero parlando di lei e delle sue scelte durante la sfida ma la Pettinelli non ci sta e gli ha dato addirittura del ‘cicciuo’ e tutto perché ha passato una settimana intera a lamentarsi anziché studiare e occuparsi delle canzoni del serale di questa sera. Ad aggravare la situazione è il fatto che lui stesso la scorsa settimana è finito al ballottaggio e ha rischiato seriamente di uscire dalla scuola e invece di impegnarsi, ha pensato il suo tempo a lamentarsi senza fissarsi sulle barre da preparare: “Sono incazzata nera, hai detto che sono pazza… Te la sei presa con me quando quello con cui devi prendertela sei te. Mi hai deluso.. Non lamentarti se il gusto della giuria è più spostato verso Sangiovanni. Devi crescere, pensavo avessi più attributi. Non mi piace come stai dentro la casa, come ti relazioni, come arrivi impreparato alle prove, hai sempre una cazzo di scusa. Ti facciamo tutto e poi la colpa di chi è? Della Pettinelli che è pazza! Sei presuntuoso!”.

Aka7even bocciato da Stefano de Martino e Stash

Dopo la ramanzina Aka7even si è rintanato in casetta pronto a studiare i pezzi per il serale di Amici 2021 di oggi prima con il suo quaderno poi ripassando al piano, ma siamo sicuri che questo suo recupero in extremis possa servire a qualcosa? Da quello che sappiamo dalle anticipazioni della puntata sembra proprio di no visto che Aka7even finirà di nuovo per perdere e questa volta bocciato da Stefano de Martino e Stash che lo colgono impreparato ma, soprattutto, intimorito dal pubblico tanto da non renderlo partecipe di quello che sta facendo e questo sicuramente non va bene per un cantante.

