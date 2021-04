Aka7even, Amici 2021/ Il metodo Beyoncè funzionerà?

Aka7even ad Amici 2021 segna la sua rinascita?

La rinascita di Aka7ven passa dal serale di oggi di Amici 2021? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto si evince dalle anticipazioni che si leggono in rete ormai da giovedì scorso. Il programma torna finalmente a parlare di musica e di canto dopo la doppia eliminazione nel ballo con Martina e Rosa, e sembra proprio che Aka7even, nonostante quello che è successo, sia pronto a voltare pagina forte delle vendite del suo disco e anche di quello che succederà oggi in puntata. In settimana il cantante ha ricevuto la notizia che la canzone che aveva composto per Martina Miliddi, Mi Manchi, ha ricevuto il Disco d’Oro ma, con grande sorpresa di tutti, però, non ha dedicato la sua vittoria alla ballerina bensì a Maria De Filippi ringraziandola per l’opportunità che gli ha dato e invitandola a tenere il disco nel suo ufficio come ricordo: “Non è che mi butto giù e non è autostima e so che quel che faccio ha un valore. Non avrei mai dato questo valore al pezzo, un valore che tu sei riuscita a trovare. Infatti a me farebbe piacere che la targa la tenessi tu in ufficio“.

Aka7even conquista i giudici dopo il metodo Beyoncè?

Ad Aka7even ad Amici 2021 in questi giorni si è messo davvero a lavoro insieme ad Anna Pettinelli che con lui in questo periodo ha usato il bastone e la carota. In particolare, ad attirare l’attenzione di tutti è stata la preparazione usando il metodo Beyoncé facendosi trovare in tenuta ginnica ed ha sottoposto il cantante ad un duro allenamento con una serie di esercizi muscolari che aiuterebbero i cantanti a mettere fuori la voce prima dell’esibizione. A quanto pare l’esercitazione ha funzionato visto che Aka7even questa sera porterà a casa i primi complimenti.

