Aka7even ammette “Ho dedicato un altro brano a Martina Miliddi”/ “Mi manchi..”

Il gossip non riesce proprio a liberarsi dei protagonisti di Amici 2021 e, in particolare, dell’ormai noto triangolo formato da Aka7even, Martina Miliddi e Raffaele Renda. Mentre questi ultimi due hanno ormai annunciato sui social la loro liason, il bel Luca rimane in disparte a godersi il successo e leccarsi le ferite. I fan spesso lo tirano in mezzo quando si tratta della neo coppietta e mentre i loro ‘segui’ dai social sono spariti, dove non arrivano i diretti interessati ci pensa sempre il pubblico ad andare oltre. Questa volta a finire sotto la lente sono i brani di Aka7even e, in particolare, il singolo Mi Manchi. In molti ci hanno letto dentro una chiara dedica e un riferimento alla ballerina sarda ma la conferma di questo ‘sentore’ dei fan è arrivata solo dal diretto interessato qualche ora fa.

Martina Miliddi "Raffaele Renda mi fa stare bene"/ "Dopo Aka7even ho cercato.."

Aka7even ammette “Ho dedicato un altro brano a Martina Miliddi”

Proprio sui social, per rispondere all’insistenza dei fan, Aka7even ha ammesso che non c’è solo Mi manchi come dedica a Martina Miliddi nel suo disco ma bensì anche un altro brano: “Raga ‘Mille parole’ è stata scritta per Martina. Fine. Grazie. Ciao. A dopo. Tapioca”. Il cantante ha liquidato così il gossip su Twitter ieri sera, per poi cancellare il tweet. Non sappiamo se è solo un’ammissione del momento di cui poi si è pentito oppure lo ha fatto proprio per lanciare il suo brano contenuto nel disco lanciato ad Amici 2021, fatto sta che il gossip sembra ormai sfuggito di mano ai tre protagonisti…

LEGGI ANCHE:

Aka7even, periodi bui ad Amici "Stavo male psicologicamente"/ "Ero in caduta libera"Fedez e Aka7even, collaborazione in arrivo?/ L'ex di Amici 2021 stuzzica il rapper...

© RIPRODUZIONE RISERVATA