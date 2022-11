Aka7even annuncia il nuovo singolo/ ”É per una persona speciale, lei capirà..”

Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even annuncia il nuovo singolo

Per molti, tra i telespettatori del talent di Maria De Filippi, Aka7even può dirsi il vincitore mancato di Amici 20, e, intanto, il cantautore pop di Napoli e amico di LDA rende nota la sua novità musicale, a mezzo Instagram.

In una serie di post condivisi sul suo profilo ufficiale Instagram, in questi giorni, Aka7even anticipa pubblicamente i dettagli del nuovo progetto in cantiere, lasciandosi immortalare in una carrellata di scatti. Delle foto che ritraggono l’ex Amici 20 con un nuovo hair-look, un taglio di capelli audace, dalla tinta dei capelli biondo platino.

Amici, Aka7even dà della bisex a Martina Miliddi?/ Lui replica alle critiche

“Il nuovo singolo l’ho scritto per una persona speciale- si legge tra le righe di un primo post che anticipa il rilascio del nuovo singolo, dell’ex Amici 20-. Lei capirà tutto. Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca“. A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo singolo estivo, quindi, Aka7even si dichiara inarrestabile, nella caption dell’annuncio: “In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose”. Poi, spiega cosa lo spinge oggi a continuare a fare musica, complice anche il viaggio che gli ha permesso di riscoprirsi come cantautore: “Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi. Dopo la colonna sonora realizzata per CoopVoce e il RMX di “I Believe” posso dire che ci siamo”. E la descrizione del post rivelatorio sembra concludersi con dei possibili lyrics del nuovo singolo: “Ho trovato il mio sorriso per ricominciare”. Che la persona speciale a cui si ispira oggi Aka7even possa rivelarsi il nuovo amore e quindi la nuova fidanzata dell’ex Amici 20?

Maddalena Svevi ammessa ad Amici 22, chi è la ballerina?/ Ha collaborato con Aka7even

Nei panni di allievo, tra i banchi della scuola di Maria De Filippi, il giovane idolo pop di Napoli appassionava i telespettatori con una lovestory avviata insieme alla ballerina latinista Martina Miliddi. Un idillio che naufragava, poi, con l’insorgenza del “triangolo”, che vedeva la ballerina palesarsi sempre più vicina all’altro allievo cantante Raffaele Renda.

Ma dell’annuncio, non é tutto.

Lo spoiler del presunto titolo del nuovo singolo dell’ex Amici

Perché nella caption di un altro post pubblico, che l’ex Amici 20 ha condiviso sul suo profilo Instagram, poi, emerge quello che potrebbe rivelarsi il titolo del nuovo singolo in arrivo di Aka7even: “Non indosso maschere quando sto con te”. Dei post, quest’ultimi, che stanno letteralmente mandando in tilt il web in queste ore, con gli internauti che si dicono in trepidante attesa di scoprire quale sorpresa musicale abbia intenzione di riservare ai fan, l’aspirante Justin Bieber italiano.

Aka7even, spunta in rete un nuovo brano/ CoopVoce lo sceglie per uno spot...

Di recente Aka7even aveva fatto parlare di sé per la manifesta volontà di prendere parte, insieme al collega campano, LDA, di prendere parte ad una collaborazione musicale. Che il duetto possa concretizzarsi a breve, in vista del preannunciato secondo album di Luca D’Alessio? Nel frattempo, l’altro beniamino pop di Napoli ispirato a Justin Bieber, LDA, in duo con Albe replicano alla polemica in corso, che taccia Amici di Maria De Filippi di negare ai due un’ospitata TV…











© RIPRODUZIONE RISERVATA