Aka7even, chi è la fidanzata?/ “Ho una frequentazione in corso…”

Battiti live: Aka7even torna sul palco dopo Amici 20

Può dirsi uno degli artisti più apprezzati di Amici 20 e ora Aka7even torna a catalizzare l’attenzione mediatica per la sua apparizione tv prevista al secondo appuntamento di Battiti live- il viaggio nella musica, ovvero lo spin-off di Battiti live in un viaggio nel Mar Mediterraneo, condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Aka7even è ufficialmente tra gli artisti previsti nella set-list del nuovo appuntamento tv di Battiti live, e di recente l’artista originario di Napoli ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. Reduce dalla vittoria del Best italian act conseguito agli MTV Europe Music Awards, Luca Marzano in arte Aka7even è diventato protagonista del gossip made in Italy, per il triangolo amoroso condiviso con gli ormai ex compagni si studio ad Amici 20, Martina Miliddi e Raffaele, per il quale la ballerina latinista ha nutrito uno spiccato interesse quando la relazione con il napoletano cominciava a scricciolare nella scuola più amata dagli italiani.

Aka7even, ospite al terzo serale Amici 21?/ "Oggi si registra"

Luca ha provato invano a salvare il rapporto con Martina, che di lì a poco sarebbe diventata agli occhi del pubblico tv la musa del cantante in Mi manchi, il singolo che a poco tempo dal rilascio ad Amici 20 è stato certificato disco d’oro FIMI. In seguito all’uscita da Amici 20 di Martina Miliddi, la ballerina si è palesata vicina al cantante Raffaele, fino a ufficializzare la storia con quest’ultimo con un messaggio pubblico: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile, ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana”. Aka7even dal suo canto ha detto addio a Martina dedicando anima e corpo alla musica, per poi diventare protagonista di un presunto flirt con Alice De Bortoli.

Flirt tra Aka7Even e Jessica Selassié?/ Lo scambio di Like accende la fantasia dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Aka7even volta pagina in amore?

L’ospite speciale ed ex Amici 20 a Battiti live il viaggio nella musica è di recente passato al centro del gossip come presunta fiamma di Alice De Bortoli, ex star de Il collegio e tiktoker di successo dai lunghi capelli biondi e gli occhi da cerbiatta. In occasione di un’intervista concessa alla stampa, a margine del Premio Fabula 2021 (il festival dedicato alla scrittura per i ragazzi dai 9 ai 20 anni) Aka7even ha confessato: “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso”. Insomma, Luca Marzano, finalista di Amici 20, potrebbe fare coppia fissa con la misteriosa ragazza con cui ha avviato una conoscenza. Quali sorti attendono i due giovani? Che Aka7even possa rivelare l’identità della fortunata?

Aka7even lancia un guanto di sfida a LDA?/ "Sono io il Justin Bieber italiano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA