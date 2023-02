Aka7even, chi è la nuova fidanzata Francesca Galluccio?/ Martina Miliddi è un ricordo

Aka7even fa coppia con Francesca Galluccio: la verità spunta via social

Aka7even dimentica Martina Miliddi, per la nuova fidanzata Francesca Galluccio? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo, dal momento che l’ex Amici 20 di Maria De Filippi si lascia, ora, immortalare in una serie di scatti in cui figura in atteggiamenti intimi con Francesca Galluccio. Si tratta di una giovane influencer che nella sua bio, via social, si direbbe una studentessa iscritta alla facoltà di Moda presso l’università L. Vanvitelli, e aspirante fashion designer. La giovane sembra aver fatto breccia nel cuore dell’ex allievo di Anna Pettinelli ad Amici 20 di Maria De Filippi e popolare cantautore originario di Napoli. A quanto pare, in comune denominatore con Luca Marzano alias AKA7even, la Galluccio ha la provenienza, in quanto anche lei originaria della Campania. E, in queste ore segnate dalla polemica web che vede i telespettatori contestare la procrastinazione della messa in onda di Amici 22 nel lutto generale per la scomparsa di Maurizio Costanzo, l’ex Amici 20 si lascia ritrarre mentre é in dolci effusioni con Francesca, in uno scatto condiviso via Instagram stories.

Una foto che inequivocabilmente vorrebbe vuotare il sacco, confermando il gossip circolante da tempo online. Ossia che nel cuore di Aka7even sia subentrata Francesca Galluccio, dopo la fidanzata storica Martina Miliddi, che lui conosceva per la prima volta per poi innamorarsene e avviare con lei una lovestory, nel percorso di studio del canto ad Amici 20. La voce sul presunto nuovo amore di Aka7even prendeva vita nel web per effetto della condivisione di un video nella ricorrenza festiva dell’amore, dalla caption di augurio generale del cantautore: “Buon San Valentino”.

Francesca Galluccio fa eco al gossip della lovestory con Aka7even

A margine del video Aka7even lasciava intendere di essere nuovamente innamorato, quando tra i commenti sotto il post destinava un cuore proprio alla 21enne Francesca Galluccio. E al di là del nuovo post di Aka7even, intanto, anche Francesca Galluccio sembra non voler più nascondere la lovestory con il cantautore di Amici 20. Tanto che, nelle ore segnate dalla foto romantica dell’ex Amici 20, anche Francesca Galluccio condivide tra le stories sul re dei social, una foto che la ritrae con Aka7even, che é corredata dall’emoticon a forma di un cuore rosso in fiamme. Insomma, i due giovani sembrano non voler più nascondere il loro amore, almeno fino alla loro smentita del gossip sulla lovestory appena esploso su Instagram. Le foto della loro vicinanza sono già virali via social, tanto che registrano un esorbitante volume di interazioni tra gli utenti attivi che esultano per quella passa al centro del gossip come la rivelazione della nuova coppia di fidanzati.

