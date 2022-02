Aka7even, chi è la sua fidanzata? / “Io porto l’amore ovunque”

Un anno fa Aka7even ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione ad “Amici“, dove era seguito in prima persona da Anna Pettinelli, che ha creduto sin da subito nel suo talento, nonostante tra i cantanti a prevalere sia stato Sangiovanni. Luca Marzano, questo il suo vero nome, ha conquistato il pubblico anche per la sua semplicità, caratteristica che non lo ha fatto esaltare nemmeno quando riusciva a ottenere riscontri positivi da parte degli addetti ai lavori.

E ora che l’esperienza nel talent show si è ormai conclusa da tempo, il ragazzo sta confermando quanto non abbia paura di misurarsi in palcoscenici importanti come quello del Festival di Sanremo. I fan non gli mancano di certo, anche se è soprattutto tra le ragazze che è particolarmente amato, complice anche il suo aspetto fisico. Per molte di loro diventa però naturale porsi una domanda: il cantante ha una fidanzata?

Aka7even ha una fidanzata? Il cantante non si sbottona

Pur essendo ancora a inizio carriera, Aka7even preferisce che si parli di lui soprattutto per la sua carriera piuttosto che della sua vita privata. Proprio per questo a distanza di mesi dalla fine della sua love story con Martina Miliddi, anche lei ex concorrente di “Amici”, ci sono pochissime informazioni sul suo status sentimentale.

Qualche mese fa lui ha preferito non sbottonarsi sul tema: “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione – aveva detto in occasione della cerimonia per il Premio Fabula -. Io porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”. Recentemente al suo fianco era stata vista Alice De Bortoli, ex concorrente de “Il collegio”.

